Emekli maaş farkı ödemesi yarın yapılacak: Bayram ikramiyesi ve vatandaşlık maaşı ne kadar olacak?

Milyonlar için yeni yılda uygulanacak en düşük emekli maaşı belli oldu. 2025 yılında 16 bin 881 bin TL olarak uygulanan emekli taban aylığının 20.000 TL'ye çıkarılması için yasal süreç sona erdi. TBMM'de tamamlanan çalışmaların ardından karar Resmi Gazete'de yayınlandı.