Emekli maaş farkı ödemesi yarın yapılacak: Bayram ikramiyesi ve vatandaşlık maaşı ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye çıkarıldı. Gözler Ocak ayında 16.881 TL alan emeklilere maaş farkının yatacağı tarihteydi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 3 bin 119 liralık maaş farkı ödemesi yarın hesaplara geçecek. Maaş farkını yarın itibarıyla alacak olan emeklilerin gözü şimdi de bayram ikramiyesi ve emeklilere çifte maaş niteliği taşıyacak olan vatandaşlık maaşı adımlarına çevrildi. Milyonları ilgilendiren gelişmeler için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Vatandaşlık maaşıyla neler değişecek? İşte ayrıntılar...
Milyonlar için yeni yılda uygulanacak en düşük emekli maaşı belli oldu. 2025 yılında 16 bin 881 bin TL olarak uygulanan emekli taban aylığının 20.000 TL'ye çıkarılması için yasal süreç sona erdi. TBMM'de tamamlanan çalışmaların ardından karar Resmi Gazete'de yayınlandı.
1 | 20
Emeklilerin merakla beklediği ödeme takvimi için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) beklenen açıklama geldi.
2 | 20