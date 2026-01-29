  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Emekli maaş promosyonları güncellendi: Peki en yüksek promosyon ödemesi veren bankalar hangileri?

Emekli maaş promosyonları güncellendi: Peki en yüksek promosyon ödemesi veren bankalar hangileri?

Emekli maaş promosyonları, ocak ayının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Maaşını başka bir bankaya taşımayı düşünen emekliler, bankaların güncel promosyon tutarlarını karşılaştırmaya başladı. Emekliler özellikle "En yüksek emekli promosyonunu veren bankalar hangileri? Hangi banka ne kadar promosyon ödüyor? Promosyon tutarları 2026 yılında arttı mı? gibi soruların cevaplarını merak ediyor. İşte en yüksek promosyon ödemesi veren bankalar...

Emekli maaş promosyonları güncellendi: Peki en yüksek promosyon ödemesi veren bankalar hangileri? - Sayfa 1

Yılın ilk ayıyla birlikte emekliler açısından önemli bir dönem başladı. Bankalar, emekli maaşını kendi bünyelerine taşımak isteyen müşterileri çekebilmek için promosyon tutarlarını güncellerken, rekabet her geçen gün daha da kızışıyor.

1 | 13
Emekli maaş promosyonları güncellendi: Peki en yüksek promosyon ödemesi veren bankalar hangileri? - Sayfa 2

Artan kampanyalarla birlikte emeklilerin en çok merak ettiği konu ise hangi bankanın daha yüksek promosyon sunduğu oldu. Bankaların açıkladığı yeni rakamlar, emekli maaş müşterileri için önemli avantajlar sunuyor.

2 | 13
Emekli maaş promosyonları güncellendi: Peki en yüksek promosyon ödemesi veren bankalar hangileri? - Sayfa 3

PEKİ EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

3 | 13
Emekli maaş promosyonları güncellendi: Peki en yüksek promosyon ödemesi veren bankalar hangileri? - Sayfa 4

ING 

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 28.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.

4 | 13