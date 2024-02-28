Emekli maaş promosyonlarında son durum! Kampanyalar: ING, İş Bankası, Akbank, Garanti, Denizbank Milyonlarca emekli, bankaların nakit promosyon kampanyalarını yakından takip ediyor. 28 Şubat itibarıyla en yüksek maaş promosyonunu veren banka ING. Banka emeklilere 10 bin lira maaş promosyonu verirken, ayrıca otomatik ödeme talimatı verilen fatura başına 1000 lira ödeyecek. Peki Yapı Kredi, İş Bankası, Garanti, Akbank, Denizbank ne kadar promosyon veriyor?

Enflasyonist ortam maaşları kemirirken, milyonlarca emekli bankaların maaş promosyonlarını yakından takip ediyor. Ekonomi Yönetimi tüm emeklilerin maaş zammını yüzde 49,25’e sabitlerken, bayram ikramiyelerini ise yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltmişti. Emekliler 2024’te Ramazan ve Kurban bayramlarında 3’er bin liradan toplam 6 bin lira bayram ikramiyesi alacak. 1 | 9

ING Bank emekli maaş promosyonuna ilişkin bir duyuru yaptı. Buna göre; SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı, 4a, 4b, 4c)) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 10.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. 2 | 9

ING Bank'ın açıklamasında 10 bin liraya ek olarak 5 bin liraya varan ek promosyonun devreye alındığı ifade edildi. Emeklilere otomatik ödeme talimatı başına 1000 lira ödenecek. Toplam fatura sayısı 5’i geçemeyecek, yani maaşını ING Bank’a taşıyan bir emekli, otomatik ödeme talimatları üzerinden azami 5 bin lira alabilecek. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da bu promosyondan faydalanabiliyor. 3 | 9