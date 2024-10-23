Emekli maaş promosyonu 25 bin TL'ye kadar dayandı! İşte en yüksek promosyon veren bankalar...

Emekliler banka promosyonlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Dört maaş dilimine göre belirlenen emekli promosyon kampanyaları 25 bin TL'ye kadar dayanırken en yüksek promosyonu veren bankalar da araştırılıyor. İşte ekim ayı emekli promosyon kampanyaları...