Emekli maaş promosyonu 25 bin TL'ye kadar dayandı! İşte en yüksek promosyon veren bankalar...
Bazı bankalar, ekim ayı emekli promosyon kampanyalarında rakamlarını yükseltti. Dört maaş dilimine göre belirlenen emekli promosyon kampanyalarında tutar 25 bin TL'ye kadar çıktı. Peki en yüksek emekli maaş promosyon ödemesini veren banka hangisi? Ekim ayı banka emekli maaş promosyonları ne kadar oldu? İşte detaylar...
Emekliler banka promosyonlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Dört maaş dilimine göre belirlenen emekli promosyon kampanyaları 25 bin TL'ye kadar dayanırken en yüksek promosyonu veren bankalar da araştırılıyor. İşte ekim ayı emekli promosyon kampanyaları...
15 BANKA EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARINDA YARIŞA GİRDİ
Emekliye ek gelir sunan yeni banka promosyonları belli oldu. 15 bankanın sitesinde duyurduğu emekli promosyon kampanyalarında ekim rakamlarının arttığı gözlemlendi.
Peki en yüksek banka promosyonu 25 bin TL'ye kadar dayanırken, diğer banka promosyonları ne kadar oldu? İşte banka banka promosyon listesi....