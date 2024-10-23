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  4. Emekli maaş promosyonu 25 bin TL'ye kadar dayandı! İşte en yüksek promosyon veren bankalar...

Emekli maaş promosyonu 25 bin TL'ye kadar dayandı! İşte en yüksek promosyon veren bankalar...

Bazı bankalar, ekim ayı emekli promosyon kampanyalarında rakamlarını yükseltti. Dört maaş dilimine göre belirlenen emekli promosyon kampanyalarında tutar 25 bin TL'ye kadar çıktı. Peki en yüksek emekli maaş promosyon ödemesini veren banka hangisi? Ekim ayı banka emekli maaş promosyonları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Emekli maaş promosyonu 25 bin TL'ye kadar dayandı! İşte en yüksek promosyon veren bankalar... - Sayfa 1

Emekliler banka promosyonlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Dört maaş dilimine göre belirlenen emekli promosyon kampanyaları 25 bin TL'ye kadar dayanırken en yüksek promosyonu veren bankalar da araştırılıyor. İşte ekim ayı emekli promosyon kampanyaları...

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Emekli maaş promosyonu 25 bin TL'ye kadar dayandı! İşte en yüksek promosyon veren bankalar... - Sayfa 2

15 BANKA EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARINDA YARIŞA GİRDİ

Emekliye ek gelir sunan yeni banka promosyonları belli oldu. 15 bankanın sitesinde duyurduğu emekli promosyon kampanyalarında ekim rakamlarının arttığı gözlemlendi.

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Emekli maaş promosyonu 25 bin TL'ye kadar dayandı! İşte en yüksek promosyon veren bankalar... - Sayfa 3

Peki en yüksek banka promosyonu 25 bin TL'ye kadar dayanırken, diğer banka promosyonları ne kadar oldu? İşte banka banka promosyon listesi....

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Emekli maaş promosyonu 25 bin TL'ye kadar dayandı! İşte en yüksek promosyon veren bankalar... - Sayfa 4

GARANTİ BANKASI

Garanti BBVA emekli maaş promosyonu, 2024 maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL olarak belirlendi.

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