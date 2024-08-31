Emekli maaş sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni aylık hesaplama yöntemi
Emekli maaşında sistem değişiyor... Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan yeni sistem ile çalışanların daha çok sistemde kalmaları teşvik edilecek. Böylece daha çok prim günü olanlar için emekli aylığının yüksek olması sağlanacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilikte üç tane başlığın öne çıktığını söyledi. İşte emekli maaş hesaplamasını sil baştan değiştirecek sistemin detayları...
HANGİ KONULAR GÜNDEMDE?
Yapılan çalışmalarda şu başlıklar öne çıkıyor:
* Aylık bağlama sistemindeki karma yapının sadeleşmesi
* Ocak ve Temmuz aylarında yapılan enflasyon artışlarının yeniden düzenlenmesi
* Bozulan aktüeryal dengenin (Çalışan-emekli oranı) yeaniden sağlanması
* Sistemde kalmanın emekli aylığı açısından daha cazip hale getirilmesi
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EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMASINDA ÜÇLÜ YAPI
Emekli aylığı hesaplanırken uygulanan üçlü yapı da sistemi karmaşıklaştırıyor. 1999 öncesi dönem için farklı aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayısı, 1999-2008 arası için daha düşmüş bir aylık bağlama oranı ve yeni güncelleme katsayısı, ardından 2008 sonrası için düşük aylık bağlama oranı ve büyümenin enflasyonun etki ettiği güncelleme katsayısı.
DEĞİŞİMİN EŞİĞİNDEKİ 4 BURÇ! HERŞEY YOLUNA GİRİYOR (TIKLA OKU)
Bu hesaplamalar üç ayrı kanuna göre yapılıyor. Bu üç ayrı hesap toplanıp emekli aylığı ortaya çıkartılıyor. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre çok değişken olmayan güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranıyla tek bir hesaplama yapılabilir. Böylece çok prim ödeyenin ve çok çalışanın daha yüksek maaş aldığı bir sistem ortaya çıkabilir.
DEĞİŞİMİN EŞİĞİNDEKİ 4 BURÇ! HERŞEY YOLUNA GİRİYOR (TIKLA OKU)
TABAN MAAŞ UYGULAMASI OLUMLU ANCAK...
Son yıllarda emeklilerin kafasını karıştıran bir başka unsur da 'taban maaş' ve 'kök maaş' uygulaması oldu. Çalışma hayatı kısa sürmüş, kısmi emekli olmuş, malulen emekli olmuş ya da asgari ücretten prim yatırmış birçok sigortalının emekli maaşı düşük kalmıştı. Bu emeklilere Hazine'den yapılan destek ile taban maaş şeklinde daha yüksek aylıklar ödendi, ödenmeye devam ediyor. Bugünkü rakamlara bakıldığında 6-7 bin lira aylığı olan bir emekliye 12.500 TL ödeniyor. Ancak uygulama birkaç sorunu da beraberinde getirdi.
DEĞİŞİMİN EŞİĞİNDEKİ 4 BURÇ! HERŞEY YOLUNA GİRİYOR (TIKLA OKU)