Emekli maaş sisteminde revizyon iddiası: Taban maaş ve zam formülü masada
Emekli maaş sistemine yönelik yeni bir düzenleme hazırlığı yapıldığı yönündeki kulis bilgileri gündemde yer alıyor. Özellikle taban maaş uygulaması, zam hesaplama yöntemi ve aylık bağlama oranlarında değişiklik ihtimali dikkat çekiyor. İşte detaylar...
Emekli maaş sisteminin daha sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla yeni düzenleme seçenekleri üzerinde çalışıldığı yönündeki iddialar gündemde yer alıyor. Zam hesaplama yönteminden aylık bağlama modeline kadar birçok başlık için alternatif formüllerin değerlendirildiği ifade ediliyor.
Mevcut uygulamada emekli aylıkları üç ayrı çalışma dönemine göre hesaplanıyor: 1999 öncesi, 2000–2008 arası ve 2008 sonrası. Bu dönemlerin her biri için farklı aylık bağlama oranları ve katsayılar kullanılıyor.
Maaş hesaplamasında sigortalının ödediği prim miktarı ve prime esas kazançları temel alınırken; aylık bağlama oranı, güncelleme katsayısı, bir önceki yılın enflasyonu, büyümenin yüzde 30’u ve içinde bulunulan yılın enflasyon verileri de hesaplamaya dahil ediliyor.