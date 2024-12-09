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  4. Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekliye refah payı verilecek mi? SGK uzmanı rakam verdi

Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekliye refah payı verilecek mi? SGK uzmanı rakam verdi

Milyonlarca emekli yeni yılda maaşlarına ne kadar zam yapılacağını, refah payı verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Emekli maaş zammıyla ilgili bir hesaplama da SGK uzmanı İsa Karakaş'tan geldi.

Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekliye refah payı verilecek mi? SGK uzmanı rakam verdi - Sayfa 1

Emekli maaşlarına Temmuz 2024'te yüzde 24,73 oranında zam yapılmıştı. Yeni yıla sayılı günler kala tüm emeklilerin gözü yine yapılacak maaş zammına çevrildi. Peki emeklilere yılbaşında ne kadar zam yapılacak? Emekliye refah payı verilecek mi? SGK uzmanı İsa Karakaş, zam tahminini bugün Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde yazdı. İşte Karakaş'ın emekli maaş zammı hesabı....

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Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekliye refah payı verilecek mi? SGK uzmanı rakam verdi - Sayfa 2

"Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince emeklilerin gelir ve aylıklarının, her yılın ocak ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki 6 aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı (TÜFE) kadar artırılarak belirlenmesi gerekmektedir. Bu belirleme şekli hem kendi çalışmalarından dolayı maaş alan emekliler hem de ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanmış olan aylık ve gelirler için de geçerli bulunmaktadır.

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Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekliye refah payı verilecek mi? SGK uzmanı rakam verdi - Sayfa 3

Hâl böyle olunca TÜİK’in kasım ayı enflasyonu da açıklanmasıyla birlikte tüm emekliler, 5 aylık enflasyona göre maaşlarında ne kadar artış olacağını merak etmektedir.

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Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekliye refah payı verilecek mi? SGK uzmanı rakam verdi - Sayfa 4

GERİYE SADECE TEK BİR VERİ KALDI

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,24, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 42,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,09 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,45 olarak gerçekleşti.

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