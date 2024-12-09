Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekliye refah payı verilecek mi? SGK uzmanı rakam verdi
Milyonlarca emekli yeni yılda maaşlarına ne kadar zam yapılacağını, refah payı verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Emekli maaş zammıyla ilgili bir hesaplama da SGK uzmanı İsa Karakaş'tan geldi.
Emekli maaşlarına Temmuz 2024'te yüzde 24,73 oranında zam yapılmıştı. Yeni yıla sayılı günler kala tüm emeklilerin gözü yine yapılacak maaş zammına çevrildi. Peki emeklilere yılbaşında ne kadar zam yapılacak? Emekliye refah payı verilecek mi? SGK uzmanı İsa Karakaş, zam tahminini bugün Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde yazdı. İşte Karakaş'ın emekli maaş zammı hesabı....
"Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince emeklilerin gelir ve aylıklarının, her yılın ocak ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki 6 aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı (TÜFE) kadar artırılarak belirlenmesi gerekmektedir. Bu belirleme şekli hem kendi çalışmalarından dolayı maaş alan emekliler hem de ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanmış olan aylık ve gelirler için de geçerli bulunmaktadır.
Hâl böyle olunca TÜİK’in kasım ayı enflasyonu da açıklanmasıyla birlikte tüm emekliler, 5 aylık enflasyona göre maaşlarında ne kadar artış olacağını merak etmektedir.