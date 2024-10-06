Emekli maaş zammı netleşiyor! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Eylül ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından, yıl sonunda emeklilere yapılacak maaş zammı hakkında tahminler yapılmaya başlandı. Emekli maaş zammının ne kadar olacağı konusunda büyük bir merak hakim.
Temmuz, ağustos ve eylül aylarındaki toplam enflasyon oranı %8,92 olarak belirlendi. 2024 yılının sonunda ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, emeklilere yapılacak zam oranı da netleşmiş olacak.
Orta Vadeli Program'da 2024 yılı sonu için enflasyon tahmini yüzde 41.5 olarak açıklandı.Yapılan enflasyon tahmininin tutması halinde, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında toplam enflasyonun yüzde 13.44 olması bekleniyor.
Son 6 aylık enflasyon oranının %13,44 olarak belirlenmesi halinde, emeklilere refah payı verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Refah payının verileceği senaryosunda, bu ödemenin 2024 Aralık ve 2025 Ocak tarihlerinde maaşlara yansıtılması bekleniyor.
ZAM ORANI İYİLEŞTİRMESİ GÜNDEME GELEBİLİR
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin zam oranlarına ayrıca zam oranı iyileştirmesi gündeme gelebilir. Bu durumda zam oranlarının yüzde 20'nin üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.