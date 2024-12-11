Emekli maaş zammı tablosu değişti: İşte en düşük emekli maaşına taban aylık ve refah payı formülü

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE KÖK MAAŞ

Takvim’in haberine göre, emekliler ocak zammı için gün saymaya başladı. Yeni yılın ilk ayında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına 2024’ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranı eklenecek. Memur emeklilerine ise yüzde 6 zam ve 2024’ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 10’u aşan kısmı kadar fark ödenecek.