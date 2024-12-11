Emekli maaş zammı tablosu değişti: İşte en düşük emekli maaşına taban aylık ve refah payı formülü
Kök maaşlara yapılacak artış ve en düşük emekli maaşı düzenlemesiyle birlikte 16 milyon emeklinin geliri Ocak 2025’te yükselecek. Emekli zammını belirleyen 5 aylık enflasyon oranları açıklanırken, gözler artık Aralık ayı enflasyonuna çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için en güçlü hesaplama modeli şekillendi. Peki, taban aylıklar nasıl belirlenecek ve refah payı formülleri neler olacak? İşte detaylar...
Ocak ayında emeklilere yönelik zam düzenlemeleriyle milyonlarca kişinin geliri artacak. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşları, enflasyon verileri esas alınarak yeniden hesaplanacak. Temmuz ayında 12.500 TL’ye çıkarılan en düşük emekli maaşında da artış yapılması öngörülüyor.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE KÖK MAAŞ
Takvim’in haberine göre, emekliler ocak zammı için gün saymaya başladı. Yeni yılın ilk ayında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına 2024’ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranı eklenecek. Memur emeklilerine ise yüzde 6 zam ve 2024’ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 10’u aşan kısmı kadar fark ödenecek.
Emeklilere yapılacak zam oranını belirleyecek 6 aylık enflasyon verilerinin 5’i belli oldu. temmuz-kasım dönemindeki enflasyon oranlarına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %14,57 oranında artış öngörülüyor.