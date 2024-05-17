Emekli maaş zammına ek refah payı eklenecek mi? 10 bin TL maaş alan emeklinin aylığı ne olacak?

Emekli, 6 aylık enflasyon zammıyla birlikte refah payı da alacak mı? İşte emeklilerin yanıtını aradığı soru bu... Emeklileri heyecanlandıran açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, "Emekliye ekstra bir refah payı olabilir mi?" sorusuna "Her şey için çok erken. Temmuzu bekleyelim" yanıtını verdi.