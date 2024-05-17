Emekli maaş zammına ek refah payı eklenecek mi? 10 bin TL maaş alan emeklinin aylığı ne olacak?
Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz ayındaki zam oranına çevrildi. Zam oranı Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte netleşecek. Emekliler zam oranına ek maaşlarına refah payı eklenmesini istiyor. Refah payı eklenmesi durumunda emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekli zammında yeni ipuçları ortaya çıktı. İşte olası rakamlar...
SGK, Bağ-Kur ve memur emeklisi Temmuz ayında yapılacak zam oranını bekliyor. Enflasyonda beklentiler gerçekleşirse yüzde 25 zam alacak emeklilerin maaş zammına ek olarak refah payı eklenmesi halinde maaşları ne kadar olacak?
Emekli, 6 aylık enflasyon zammıyla birlikte refah payı da alacak mı? İşte emeklilerin yanıtını aradığı soru bu... Emeklileri heyecanlandıran açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, "Emekliye ekstra bir refah payı olabilir mi?" sorusuna "Her şey için çok erken. Temmuzu bekleyelim" yanıtını verdi.
Refah payı beklentisi içindeki emekli de yeniden maaş hesabı yapmaya başladı. 6 aylık enflasyonla zam alacak emekli, şimdiden yüzde 18.72'lik zammı garantilemiş durumda... Bu orana Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları eklenecek.
ATV Haber'e konuşan Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, "SSK, Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25-30 civarında enflasyon artışı; memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 20-25 bandından bir toplu sözleşme ve enflasyon artışı öngörülüyor" dedi.