Emekli maaşı farkı ne zaman yatacak: 3 bin 552 TL için tarih belli oluyor
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve en düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL'ye yükselten düzenlemenin ardından, milyonlarca emekli zam farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor. Gözler, ödeme takvimine ilişkin duyuruyu yapması beklenen Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) çevrildi.
En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye çıkarılmasına yönelik düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle birlikte milyonlarca emekli, ödeme takviminin netleşmesini beklemeye başladı.
Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarihlere ilişkin takvimi açıklaması bekleniyor. Yeni taban aylık kapsamında en düşük emekli maaşı alan hak sahiplerine, temmuz ayı için 3 bin 552 TL tutarında fark ödemesi yapılması öngörülüyor.
Ödemelerin, yasal sürecin tamamlanmasının ardından ağustos ayının ilk haftasında hesaplara otomatik olarak yatırılması bekleniyor. Bu kapsamda emeklilerin ayrıca başvuru yapmasına gerek olmayacağı belirtiliyor.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Temmuz ayı maaş ödemeleri emekli statülerine göre farklı tarihlerde yapıldı. 4C kapsamındaki memur emeklileri maaşlarını temmuzun ilk haftasında alırken, 4A kapsamındaki SSK emeklilerinin ödemeleri 17-26 Temmuz arasında tamamlandı. 4B kapsamındaki Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri ise 28 Temmuz’a kadar sürüyor.