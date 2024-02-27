Emekli maaşı promosyonları için son tarih 29 Şubat: Hangi banka ne kadar veriyor? Maaşını üç yıl aynı bankadan alacağını taahhüt eden emekliler promosyon ödemesi alacak. Emekliler maaş promosyonları için 29 Şubat’a kadar başvuru yapabilecek. Emekli maaşı promosyonları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. İşte bazı bankaların promosyon teklifleri...

İlk 6 aylık emekli maaşlarının belli olmasıyla ocak ayından itibaren bankalar promosyonlarının güncellemeye başladı. Maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan alacağını taahhüt eden emekliler nakit promosyon ödemesi alacak. Promosyon ödemeleri için bankalar 29 Şubat’a kadar başvuru kabul ediyor. 1 | 6

Hali hazırda bir promosyon sözleşmesi bulunan emekliler daha önce almış olduğu ödemeleri iade ederek yeni bankaya geçiş yapabiliyor.

Bankaların promosyon tutarları 9 bin TL ile 15 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. 2 | 6

Emekli maaşını ING Türkiye’ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre 10 bin TL’ye varan nakit promosyon elde edebiliyor. Emekli maaşını ilk defa ING’ye taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 5 bin TL’ye varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 15 bin TL’ye varan nakit promosyon elde edebiliyor. 3 | 6