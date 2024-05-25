Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Emekliye çifte bayram: O tarihte yatacak
Hükümet, emeklilere Kurban Bayramı öncesinde bayram ikramiyelerini ve maaşlarını yatıracak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen çalışmalar soan erdi. Haziran ayında emeklilere yapılacak maaş ödemeleri bayram nedeniyle erken tarihe çekildi, maaşlara 3 bin TL ikramiye eklenmesi de kararlaştırıldı.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Kurban Bayramı öncesinde 16 milyon emeklinin bayram ikramiyeleri ve maaşları hesaplarına yatacak. SGK çalışmaları tamamladı. İkramiye ve maaşların 10-14 Haziran tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.
STATÜYE GÖRE ÖDENECEK
Türkiye'deki emekli sayısının çok fazla olması nedeniyle bankacılık sisteminde herhangi bir aksaklık yaşanmaması amacıyla ödemeler emeklilerin statülerine göre belirli tarihlere dağıtılacak.
Bu kapsamda maaş ve ikramiye ödemeleri ilk olarak Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) emeklilerine yapılacak.
Ardından Bağ-Kur ve son olarak Emekli Sandığı mensuplarına ödemeler gerçekleştirilecek.