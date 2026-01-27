Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak? İşte 2026 SSK ve Bağkur emeklisi için ödeme takvimi
Emekli zammı için yeni oranı 5 Ocak tarihinde enflasyon rakamlarının açıklanmasının hemen ardından belli oldu. SSK, Bağkur emeklisinin maaş zammı yüzde 12,19 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı ise yeniden yapılan bir düzenleme ile 20 bin liraya çıkarıldı. Arada oluşan 3 bin 199 liralık maaş farkı için ödeme takvimi merak ediliyor. Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak? İşte detaylar…
Emekli zammı 4A,4B ve 4C emeklileri için aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanması sonrası belli oldu. Emekli maaş farkı için gözler Resmi Gazete'ye çevrilirken 3 bin 199 liralık maaş farkı ödemelerinin ne zaman yatacağı da merak ediliyor. Peki emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?
6 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu'na göre aralık ayında aylık enflasyon yüzde 0,87 oldu. Böylece milyonların maaş zamlarını belirleyen toplam enflasyon ve enflasyon farkı da ortaya çıktı. Piyasa beklentileri yıllık enflasyonun yüzde 30, yüzde 33 aralığında gelmesini yönündeydi. Yıllık enflasyon ise 30.89 oldu.
EMEKLİ ZAMMI MAAŞ TABLOSU
- Toplam enflasyon: %12.19
- 5 aylık enflasyon farkı: %6,85
- Toplu sözleşme zammı: %11
• Kümülatif zam: %18,60
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA DÜZENLEME
Öte yandan en düşük emekli maaşı için yeni bir düzenleme yapıldı. 12,19'luk zam hesabına göre en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL oldu. Taban maaşlara yapılan düzenleme ile en düşük aylık 20 bin liraya çıkarıldı. Yeni düzenleme emekli maaşı yüzde 12.19 zamla 20 bin TL'ye ulaşmayan 17 bin 827 TL'den daha az kök maaşı olan emeklileri kapsadı.