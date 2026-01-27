Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak? İşte 2026 SSK ve Bağkur emeklisi için ödeme takvimi

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA DÜZENLEME

Öte yandan en düşük emekli maaşı için yeni bir düzenleme yapıldı. 12,19'luk zam hesabına göre en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL oldu. Taban maaşlara yapılan düzenleme ile en düşük aylık 20 bin liraya çıkarıldı. Yeni düzenleme emekli maaşı yüzde 12.19 zamla 20 bin TL'ye ulaşmayan 17 bin 827 TL'den daha az kök maaşı olan emeklileri kapsadı.