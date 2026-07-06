Emekli maaşı zam sürecinde son durum: Zamdan kimler yararlanacak, ne zaman hesaba yatacak?
Emekli zammı, enflasyon rakamlarının belli olmasıyla milyonlarca SSK, Bağkur ve memur emeklisi için yeniden hesaplandı. Yeni zam hesabına göre, 23 bin 552 liraya çıkacak en düşük emekli aylığından kök maaşı 16 bin 920 liranın altında kalan 5.1 milyon kişi yararlanacak. Bütçeye etkisi 79.3 milyar TL olacak. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte maaş farkı ağustos başında yatırılacak. İşte emekli maaşı sürecinde son durum…
Milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisi ile memur ve memur emeklilerinin merakla beklediği emekli zammı kesinleşti. En düşük emekli maaşı alan 5.1 milyon kişinin gözü ise Meclis'teki yasal düzenlemede. 14 Temmuz'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan yasal düzenlemeler Genel Kurul'da yasalaştıktan sonra yürürlüğe girecek. En düşük emekli aylığı alanlara zam farkı ağustosta ödenecek.
EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?
Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Temmuz 2026 maaş zam oranı SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 17.76, memur ve memur emeklileri için de yüzde 13.25 olarak netleşti. En düşük emekli maaşı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye çıkarken, 25 bin TL alan bir SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin cebine ise 29 bin 440 TL girecek.
MEMUR NE ALACAK?
Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesabına göre zam alıyor. Memur ve emeklisine 2026 yılı ikinci altı aylık dönem için toplu sözleşme zammı yüzde 7 olarak uygulanacak. 6 aylık toplam enflasyonun yüzde 17.76 çıkmasıyla birlikte memurların toplam zam oranı yüzde 13.52 olarak gerçekleşti. Bugün itibarıyla 59 bin 896 olan lise mezunu en düşük memur aylığı, yüzde 13.52'lik artışla 67 bin 994 TL'ye çıktı.
1000 TL'lik seyyanen zammın eklenmesiyle en düşük memur aylığı alan vatandaşın cebine 68 bin 994 TL girdi. Üniversite mezunu bir memurun 62.403 TL olan aylığı da zam ve 1000 TL'lik eklemeyle 71 bin 839 TL'ye yükseldi. Mevcut en düşük memur emekli aylığı ise 26 bin 889 TL. Yeni zamla birlikte en düşük memur emeklisi 1000 TL'lik seyyanen zamla birlikte 31.524 TL aylık alacak.