Emekli maaşı zammında 4 senaryo: Ocak 2027'de en düşük aylık ne kadar olacak?

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre hazırlanacak alternatiflerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağı öğrenilirken, desteklerin emeklilerin gelir düzeyine göre farklılaştırılması üzerinde durulduğu belirtildi. Çalışmanın kapsamı, destek miktarı ve uygulamaya ne zaman geçileceğine ilişkin ise henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.