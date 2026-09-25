Emekli maaşı zammında 4 senaryo: Ocak 2027'de en düşük aylık ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli, Ocak 2027'de maaşlarına yapılacak zammı beklerken, yıl sonu enflasyonuna ilişkin tahminler artış oranına yönelik beklentileri şekillendiriyor. Şu ana kadar gündeme gelen hesaplamalarda yüzde 8,70 ile yüzde 10,67 arasında değişen 4 farklı zam oranı öne çıktı. Peki Ocak 2027'de emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli aylığı kaç liraya çıkacak? İşte emeklilerin merak ettiği zam senaryoları ve son gelişmeler...
Milyonlarca emekli, Ocak 2027'de maaşlarına yapılacak zammı beklerken, hükümet emeklilerin gelirlerini artırmaya yönelik yeni destek ve çözüm modelleri üzerinde çalışmaya başladı.
AK Parti'nin son MKYK toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yapılan sunumda, emeklilerin ekonomik durumunun iyileştirilmesine yönelik alternatif çözüm ve destek modelleri ele alındı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi gündemine ilişkin sunumunda, vatandaşın günlük yaşamını doğrudan etkileyen gıda ve kira enflasyonuyla mücadeleye yönelik çalışmalar öne çıktı.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre hazırlanacak alternatiflerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağı öğrenilirken, desteklerin emeklilerin gelir düzeyine göre farklılaştırılması üzerinde durulduğu belirtildi. Çalışmanın kapsamı, destek miktarı ve uygulamaya ne zaman geçileceğine ilişkin ise henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.