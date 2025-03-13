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  4. Emekli maaşına ara zam yapılacak mı? İsa Karakaş'tan 'refah payı' açıklaması: Bu durum bir sinyal

Emekli maaşına ara zam yapılacak mı? İsa Karakaş'tan 'refah payı' açıklaması: Bu durum bir sinyal

Emekli bayram ikramiyeleri 3 bin liradan 4 bin TL'ye yükseltildi. Bununla birlikte emekliler, maaşlarına ara zam yapılıp yapılmayacağını da merak ediyor. Gelişmeleri değerlendiren SGK Başuzmanı İsa Karakaş, "Bu durum temmuz ayında emekli maaşlarına ek refah payı eklenebileceği yönünde bir sinyal" dedi.

Emekli maaşına ara zam yapılacak mı? İsa Karakaş'tan 'refah payı' açıklaması: Bu durum bir sinyal - Sayfa 1

Emekli bayram ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasıyla birlikte gözler temmuz ayında maaşlara ara zam yapılıp yapılmayacağına çevrildi.

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Emekli maaşına ara zam yapılacak mı? İsa Karakaş'tan 'refah payı' açıklaması: Bu durum bir sinyal - Sayfa 2

Türkiye Gazetesi yazarı ve SGK Başuzmanı İsa Karakaş, konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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Emekli maaşına ara zam yapılacak mı? İsa Karakaş'tan 'refah payı' açıklaması: Bu durum bir sinyal - Sayfa 3

Hedeflenen enflasyon sınırına rağmen emekli ikramiyesine yüzde 30 - 33,5 aralığında zam yapıldığının altını çizen Karakaş, şunları söyledi:

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Emekli maaşına ara zam yapılacak mı? İsa Karakaş'tan 'refah payı' açıklaması: Bu durum bir sinyal - Sayfa 4

"REFAH PAYI EKLENEBİLECEĞİ YÖNÜNDE BİR SİNYAL"

Ekonomi yönetiminin kırmızı çizgisi olarak belirlenen yüzde 24 hedef enflasyon sınırına rağmen emeklilik ikramiyesine yapılan zam yüzde 30-33,5 oranlarına ulaştı.

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