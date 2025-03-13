Emekli maaşına ara zam yapılacak mı? İsa Karakaş'tan 'refah payı' açıklaması: Bu durum bir sinyal
Emekli bayram ikramiyeleri 3 bin liradan 4 bin TL'ye yükseltildi. Bununla birlikte emekliler, maaşlarına ara zam yapılıp yapılmayacağını da merak ediyor. Gelişmeleri değerlendiren SGK Başuzmanı İsa Karakaş, "Bu durum temmuz ayında emekli maaşlarına ek refah payı eklenebileceği yönünde bir sinyal" dedi.
Emekli bayram ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasıyla birlikte gözler temmuz ayında maaşlara ara zam yapılıp yapılmayacağına çevrildi.
Türkiye Gazetesi yazarı ve SGK Başuzmanı İsa Karakaş, konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Hedeflenen enflasyon sınırına rağmen emekli ikramiyesine yüzde 30 - 33,5 aralığında zam yapıldığının altını çizen Karakaş, şunları söyledi: