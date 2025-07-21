Emekli maaşına bloke yolu açıldı! SGK Uzmanı Karakaş: Hakkaniyete aykırıdır
Yargıtay, emekli maaşlarıyla ilgili dikkat çeken bir içtihadı birleştirme kararına imza attı. Bu kararla birlikte, geçim sıkıntısı yaşayan milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Yargıtay’ın kararına göre, emeklinin rızası doğrultusunda bankaların kredi nedeniyle emekli maaşına bloke koymasının önü açılmış oldu.
Türkiye genelinde 16 milyonu aşkın emekliyi yakından ilgilendiren önemli bir karar açıklandı. Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu, bankalarla yapılan kredi sözleşmelerinde yer alan “rıza” beyanlarına dayanarak, emekli maaşlarına bloke konulabileceğine hükmetti.
Normal şartlarda, Sosyal Güvenlik Kanunu’nun 93. maddesi gereğince emekli maaşlarına haciz uygulanamıyor. Ancak bankaların kredi verirken imzalattığı “mahsup, takas ve rıza” belgeleri uzun süredir tartışma konusu olurken, Yargıtay kararı bu uygulamayı hukuki zemine oturtmuş oldu.
Son noktayı koyan Yargıtay, 21 Mart 2025 tarihli ve E: 2022/2, K: 2025/1 sayılı kararıyla bankaların, tüketici kredisi kapsamında verilen muvafakat belgelerine dayanarak emekli maaşına bloke koymasının yasal olduğuna karar verdi.