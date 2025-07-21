  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Emekli maaşına bloke yolu açıldı! SGK Uzmanı Karakaş: Hakkaniyete aykırıdır

Emekli maaşına bloke yolu açıldı! SGK Uzmanı Karakaş: Hakkaniyete aykırıdır

Yargıtay, emekli maaşlarıyla ilgili dikkat çeken bir içtihadı birleştirme kararına imza attı. Bu kararla birlikte, geçim sıkıntısı yaşayan milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Yargıtay’ın kararına göre, emeklinin rızası doğrultusunda bankaların kredi nedeniyle emekli maaşına bloke koymasının önü açılmış oldu.

Emekli maaşına bloke yolu açıldı! SGK Uzmanı Karakaş: Hakkaniyete aykırıdır - Sayfa 1

Türkiye genelinde 16 milyonu aşkın emekliyi yakından ilgilendiren önemli bir karar açıklandı. Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu, bankalarla yapılan kredi sözleşmelerinde yer alan “rıza” beyanlarına dayanarak, emekli maaşlarına bloke konulabileceğine hükmetti.

1 | 8
Emekli maaşına bloke yolu açıldı! SGK Uzmanı Karakaş: Hakkaniyete aykırıdır - Sayfa 2

Normal şartlarda, Sosyal Güvenlik Kanunu’nun 93. maddesi gereğince emekli maaşlarına haciz uygulanamıyor. Ancak bankaların kredi verirken imzalattığı “mahsup, takas ve rıza” belgeleri uzun süredir tartışma konusu olurken, Yargıtay kararı bu uygulamayı hukuki zemine oturtmuş oldu.

2 | 8
Emekli maaşına bloke yolu açıldı! SGK Uzmanı Karakaş: Hakkaniyete aykırıdır - Sayfa 3

Son noktayı koyan Yargıtay, 21 Mart 2025 tarihli ve E: 2022/2, K: 2025/1 sayılı kararıyla bankaların, tüketici kredisi kapsamında verilen muvafakat belgelerine dayanarak emekli maaşına bloke koymasının yasal olduğuna karar verdi.

3 | 8
Emekli maaşına bloke yolu açıldı! SGK Uzmanı Karakaş: Hakkaniyete aykırıdır - Sayfa 4

Kararın gerekçesinde, sözleşme özgürlüğü ve sözleşmeye bağlılık (ahde vefa) ilkelerine dikkat çekildi. Bankaya verilen rıza talimatlarının bağlayıcı olduğu ve borç ödendikten sonra bu duruma itiraz edilemeyeceği vurgulandı.

4 | 8