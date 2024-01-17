Emekli maaşına ek zam belli oldu: Ne zaman ödenecek? İşte yeni kök maaş hesaplaması...

Milyonlarca emeklinin maaşına ek zam oranı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklinin gözü kulağı Kabine toplantısından çıkacak karardaydı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için beklenen ek zam oranını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkardıklarını da söyledi.

Emekli maaşları ne kadar artacak?



Erdoğan SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşlarına 5 puanlık artış yapıldığını ve zammın yüzde 42,6 olduğunu açıkladı. Emekli maaşlarına yapılan zam kök maaşları da etkilemiş oldu.