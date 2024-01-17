Emekli maaşına ek zam belli oldu: Ne zaman ödenecek? İşte yeni kök maaş hesaplaması...
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren ek zam oranı dün açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor" dedi. Emekli kök maaş zammı yüzde 5 ek zam ile iyileştirildi. En düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu. İşte kök maaş hesaplaması...
Milyonlarca emeklinin maaşına ek zam oranı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklinin gözü kulağı Kabine toplantısından çıkacak karardaydı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için beklenen ek zam oranını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkardıklarını da söyledi.
Emekli maaşları ne kadar artacak?
Erdoğan SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşlarına 5 puanlık artış yapıldığını ve zammın yüzde 42,6 olduğunu açıkladı. Emekli maaşlarına yapılan zam kök maaşları da etkilemiş oldu.
Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor. Önümüzdeki temmuz ayında artışlarla birlikte emeklilerimizin hepsi aynı oranlarda maaş artışına ulaşacaktır. Memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecektir. Emekli maaşı alt sınırını da 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz. Toplam 200 milyar liralık ilave kaynağı da emeklilerimize sunmuş oluyoruz. "
Kök maaş hesaplaması değişti: Yeni kök maaşlar ne kadar oldu?
Emekli maaşı hesaplama yapmak isteyen bir vatandaş önce e-Devlet ekranından 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne giriş yapacak. Ardından emekli maaşı detay kısmına girerek kök maaşını görüntüleyecek.
'Aylık Tutarı' burada kök maaşınızı ifade ediyor. 'Ek ödeme tutarı' ise yüzde 4'lük ek ödemeyi belirtiyor. Hemen altında görünen '5510 Ek 19 Miktarı' da maaşı 10 bin TL'ye tamamlayan ilave ödemeyi ifade ediyor.
Zamlı emekli maaşları hesaplanırken, önce kök maaşa zam oranı uygulanıyor ardından yaklaşık yüzde 4'lük bir ek ödeme ilave ediliyor. Refah payı ile yüzde 42,6'lik zam oranı ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL olması ile emekli kök maaş tablosu şöyle olacak: