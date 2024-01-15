Emekli maaşına ek zamda sona doğru: Gözler Kabine'de... 2 formül masada, kritik tarih geliyor SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına iyileştirilme yapılmasına yönelik çalışmada sona gelindi. En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma bu hafta, Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bakan Işıkhan ile Bakan Şimşek bu hafta Kabine'de sunum yapacak. İşte emekliye ek zamda son gelişmeler...

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına yönelik çalışmada sona gelindi. Memur ve memur emeklisinin yüzde 49.25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının 37.57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açtı. 1 | 10

Ek zamla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları düzenleme için hazırlıklarını tamamladı. 2 | 10

Mevcutta 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığında kök aylık ve bu tutar üzerine düzenleme konusunda da farklı seçenekler içeren tablolar hazırlandı. En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların da yer aldığı çalışma, Kabine toplantısında masaya yatırılacak. 3 | 10