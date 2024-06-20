Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kök maaşa zam var mı?

5 AYLIK ENFLASYON RAKAMI BELLİ OLDU

SGK ve Bağ-Kur Emeklileri: Mayıs ayında açıklanan enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 olarak gerçekleşti. Bu, SGK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık enflasyon rakamının yüzde 22,27 olmasını sağladı.