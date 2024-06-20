Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kök maaşa zam var mı?
Memur ve emeklinin gözü Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyonunu açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşecek. Peki emekli maaş zammı için masada hangi rakamlar var? En düşük memmur emeklisi, Bağ-Kur esnaf emeklisi maaşı ne kadar? İşte rakamlar...
Temmuz ayı memur ve emekli maaşı zamları için milyonlarca kişi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı 6 aylık enflasyon farkını bekliyor.
Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşecek.
5 AYLIK ENFLASYON RAKAMI BELLİ OLDU
SGK ve Bağ-Kur Emeklileri: Mayıs ayında açıklanan enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 olarak gerçekleşti. Bu, SGK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık enflasyon rakamının yüzde 22,27 olmasını sağladı.
Memurlar ve Memur Emeklileri: Memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme gereği yüzde 10 zam ve yüzde 6,72 enflasyon farkı ile toplamda yüzde 17,4 oranında zam kesinleşmiş durumda.