Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzmanı rakam verdi
Asgari ücret açıklandı, gözler emekli ve emekli memur zamlarına çevrildi. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından emekli maaşına yapılacak zam netleşecek. Yeni yılda maaşlara ne kadar zam gelecek? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, tahminlerini paylaştı.
CNN Türk'e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamla ilgili tahminlerini paylaştı. Bali şunları söyledi:
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