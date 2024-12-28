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  4. Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzmanı rakam verdi

Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzmanı rakam verdi

Asgari ücret açıklandı, gözler emekli ve emekli memur zamlarına çevrildi. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından emekli maaşına yapılacak zam netleşecek. Yeni yılda maaşlara ne kadar zam gelecek? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, tahminlerini paylaştı.

Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzmanı rakam verdi - Sayfa 1

Asgari ücret açıklandı, sıra emekli maaşlarına yapılacak zamma geldi.

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Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzmanı rakam verdi - Sayfa 2

Yeni yılda maaşlara ne kadar zam gelecek? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

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Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzmanı rakam verdi - Sayfa 3

CNN Türk'e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamla ilgili tahminlerini paylaştı. Bali şunları söyledi:

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Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzmanı rakam verdi - Sayfa 4

“Temmuz ayında yapılan zamdan sonra son 6 aylık veri değerlendirilerek zam yapılacak. En son bir verimiz kaldı. Kasım ayı enflasyon verisi 2.24 olarak açıklandı. Aralık ise 3 Ocak’ta açıklanacak.

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