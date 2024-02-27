Emekli maaşına zam, bayram ikramiyesine artış gelecek mi? AK Parti araştırmasına dair çarpıcı kulis! Emekli maaşına yapılan yüzde 49,25 zammın ardından bayram ikramiyeleri de yüzde 50 artışla 3 bin liraya çıkarıldı. En düşük emekli aylığı ise 10 bin liraya yükseldi. Ancak enflasyon alım gücünü kemirirken, hem emekli maaşlarının hem de bayram ikramiyelerinin artırılacağı konuşuluyor. İddiaların gölgesinde AK Parti’nin yaptırdığı anket bu alanlarda atılacak adımlara dair ipucu niteliğinde...

SGK ve Bağ-Kur 2024 emekli aylıkları memur emeklisine yapılacak zamla eşitlenirken, tüm emeklilerin (4a, 4b, 4c) yüzde 49,25 zam alması sağlandı. En düşük emekli maaşı 7500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı. Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde verilen bayram ikramiyesi ise yüzde 50 artışla 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi. Ancak enflasyonist ortam nedeniyle emeklinin beklentisi tam olarak karşılanmış değil. 1 | 11

Orta Vadeli Programa (OVP) göre 2024 sonu enflasyon tahmini yüzde 36. Üst bant ise yüzde 42 olarak açıklandı. Hâl böyle olunca ve 31 Mart’ta yerel seçimler yapılacağı için iktidarın beklentiye vereceği cevap kritik önemde. Gazete Pencere’nin deneyimli yazarı Nuray Babacan, AK Parti’nin emeklilere yönelik yaptığı bir araştırmayı köşesine taşıdı. 2 | 11

AK Parti’nin seçmen tabanında, 65 yaş üstü önemli bir yer tutuyor. Babacan’ın kulis haberine göre; AK Parti, bu kesime yönelik araştırmasında ilginç sonuçlara ulaştı. Son dönemdeki ekonomik kriz ve bir türlü dizginlenemeyen enflasyonun sonuçları seçmen tabanının uzaklaşmasına neden oldu. AK Parti’den uzaklaşan bu grupta, yüzde 30 oranında erime olduğu ortaya çıktı. Gençlerin oyları konusunda sıkıntı yaşayan parti, orta yaş seçmenine kıyasla emekli ve yaşlı seçmeninde çözülme saptadı. 3 | 11