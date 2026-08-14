Emekli maaşında Ocak 2027 hesabı başladı: İşte farklı zam tahmini
Emeklilerin Ocak 2027 zammına ilişkin hesaplamalar, temmuz ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla başladı. TÜİK verilerine göre temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 1,78 olarak gerçekleşirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz-Ocak 2026 dönemi için alacağı zam oranı yüzde 17,76 olarak kesinleşti. Öte yandan 3 farklı kurumdan Ocak 2027 emekli maaşlarına ilişkin yeni tahminler geldi. Peki, Ocak ayında emekli zammı nasıl hesaplanacak? 4A ve 4B emeklilerinin maaşları ne kadar olacak? İşte olası zam oranları ve yeni maaş tablosu…
Emekli maaşlarına yapılacak zam açısından açıklanan her enflasyon verisi, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gelirini doğrudan etkiliyor. Temmuz ayında enflasyonun yüzde 1,78 olarak açıklanmasının ardından emeklilerin 6 aylık zam oranı yüzde 17,76 olarak kesinleşti ve en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya yükseldi. Peki, Ocak 2027’de emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? İşte 3 farklı kurumun zam tahminleri ve olası yeni maaşlar…
TEMMUZDA NE KADAR ZAM YAPILDI?
Ocak 2026 ile Temmuz 2026 döneminde gerçekleşen 6 aylık enflasyon ve enflasyon farkı doğrultusunda emekli zamları netleşti. Buna göre 4C kapsamında emekli aylığı alanlara yüzde 13,52, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 17,76 oranında zam yapıldı.
EMEKLİ ZAMMI İÇİN İLK VERİ BELLİ OLDU
TÜİK verilerine göre TÜFE, temmuz ayında aylık bazda yüzde 1,78 arttı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027’de alacağı zam için hesaplamalarda kullanılacak ilk enflasyon verisi de belli oldu.
ZAM İÇİN 3 FARKLI SENARYO
Temmuz ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca memur ile SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2027 zammına ilişkin ilk hesaplamalar da şekillenmeye başladı. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi, Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ve İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan tahminler, Ocak 2027 zammı için üç farklı senaryoyu ortaya koydu.