Emekli maaşında Ocak 2027 hesabı başladı: İşte farklı zam tahmini

Emekli maaşlarına yapılacak zam açısından açıklanan her enflasyon verisi, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gelirini doğrudan etkiliyor. Temmuz ayında enflasyonun yüzde 1,78 olarak açıklanmasının ardından emeklilerin 6 aylık zam oranı yüzde 17,76 olarak kesinleşti ve en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya yükseldi. Peki, Ocak 2027’de emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? İşte 3 farklı kurumun zam tahminleri ve olası yeni maaşlar…