Emekli maaşında ocak hesabı başladı: Taban aylık ne kadar olacak? İşte OVP sonrası masadaki 4 rakam

İki aylık enflasyon farkı yüzde 3,65

2026'nın ilk 6 aylık enflasyonunun yüzde 17,76 olarak gerçekleşmesinin ardından emekli maaşlarına yapılan temmuz zammıyla en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya yükselmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayında TÜFE yüzde 1,78 arttı. Ağustos ayında ise aylık enflasyon yüzde 1,84 olarak gerçekleşirken, yıllık TÜFE yüzde 31,51 oldu.

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı için iki aylık enflasyon farkı yüzde 3,65'e ulaştı.