Emekli maaşında ocak hesabı başladı: Taban aylık ne kadar olacak? İşte OVP sonrası masadaki 4 rakam
Temmuz ayında yapılan zam sonrası gözler yeniden emekli maaşlarına çevrildi. Milyonlarca emekli, Ocak 2027'de yapılacak artışın ne kadar olacağını merak ederken OVP hedefleri ve Merkez Bankası'nın enflasyon öngörüleri hesaplamalar için önemli ipuçları sunuyor. Peki emekli taban aylığı ocak ayında ne kadar olacak? İşte masadaki zam senaryoları ve son hesaplamalar...
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü, temmuz zammının ardından Ocak 2027'de yapılacak yeni artışa çevrildi. Emekli maaşlarına ilişkin hesaplamalarda ikinci enflasyon oranı da netleşirken, Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri ve Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminleri zam oranına ilişkin beklentileri şekillendiriyor.
Emeklinin ocak zammı için ilk rakam belli oldu
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2027'de alacağı zam için hesaplama süreci başladı. Temmuz ayının ardından açıklanan enflasyon verileriyle birlikte emeklilerin ilk iki aylık zam oranı da ortaya çıktı.
İki aylık enflasyon farkı yüzde 3,65
2026'nın ilk 6 aylık enflasyonunun yüzde 17,76 olarak gerçekleşmesinin ardından emekli maaşlarına yapılan temmuz zammıyla en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya yükselmişti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayında TÜFE yüzde 1,78 arttı. Ağustos ayında ise aylık enflasyon yüzde 1,84 olarak gerçekleşirken, yıllık TÜFE yüzde 31,51 oldu.
Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı için iki aylık enflasyon farkı yüzde 3,65'e ulaştı.
Gözler kalan 4 aylık veride
Ocak ayında yapılacak zam oranının kesinleşmesi için önümüzdeki dört aya ilişkin enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor. Eylül, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte emeklilerin alacağı 6 aylık zam oranı netleşecek.
OVP hedefleri ve Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentileri de Ocak zammına ilişkin hesaplamalarda önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.