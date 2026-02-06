Emekli maaşında prim dengesizliği masada: Yeni düzenleme için çalışmalar başladı

FARKLI ÖNERİLER MASAYA YATIRILDI

Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Kayaoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, bu süreçte hem ilgili bakanlıklar hem de AK Parti yönetimi bünyesinde mevcut sosyal güvenlik sisteminin nasıl güncellenebileceğine yönelik kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. AK Parti Genel Merkezi’ndeki strateji kurulunda da emekli maaşlarına ilişkin değerlendirmeler yapıldığı ve sistemin yeniden yapılandırılmasına yönelik farklı önerilerin masaya yatırıldığı ifade ediliyor.