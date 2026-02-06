Emekli maaşında prim dengesizliği masada: Yeni düzenleme için çalışmalar başladı
En düşük emekli maaşına yapılan artışların, yüksek prim ödeyerek emekli olanlarla daha düşük primle emekli olanlar arasındaki gelir farkını azaltması, tartışmaları yeniden alevlendirdi. Yaşanan bu gelişmenin ardından AK Parti ve hükümetin, sosyal güvenlik sistemini kapsamlı şekilde yeniden değerlendirmek için çalışma başlattığı belirtildi.
En düşük emekli maaşını artırmaya yönelik yapılan düzenlemeler, yüksek prim ödeyerek emekli olanlarla daha düşük primle emekli olanlar arasındaki maaş farkının azalmasına neden oldu. Bu durum, sistemdeki adalet dengesi konusunda tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
AK Parti’de, sosyal güvenlik sisteminin kapsamlı şekilde gözden geçirilmesine yönelik çalışmaların bir süredir devam ettiği belirtiliyor. Sistemde tartışma yaratan alanlara ilişkin yeni düzenlemeler yapılmasını içeren başlıkların, hem parti içinde hem de hükümetin öncelikli gündem maddeleri arasında yer almaya başladığı ifade ediliyor.
FARKLI ÖNERİLER MASAYA YATIRILDI
Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Kayaoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, bu süreçte hem ilgili bakanlıklar hem de AK Parti yönetimi bünyesinde mevcut sosyal güvenlik sisteminin nasıl güncellenebileceğine yönelik kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. AK Parti Genel Merkezi’ndeki strateji kurulunda da emekli maaşlarına ilişkin değerlendirmeler yapıldığı ve sistemin yeniden yapılandırılmasına yönelik farklı önerilerin masaya yatırıldığı ifade ediliyor.