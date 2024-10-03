Emekli maaşında yeni model şart! Uzmanı 5 soruna 5 çözüm önerisini anlattı
Yeni emekli olacaklarda 2025 için doğacak maaş farkı ile ilgili hükümet çalışmalara başladı. 2024 ile 2025 emekli olanlar arasındaki maaş farkı ile ilgili düzenleme hazırlıkları yapılırken, intibak, yüksek prime yüksek maaş, her ay yapılacak enflasyon artışı, maaşa ek refah payı, güncelleme katsayısı sorunu çözümü ve taban maaş gibi pek çok öneri de geliyor. Emekli aylıklarında tartışmalar alevlenirken uzmanından emeklinin 5 sorununa kritik çözüm önerisi geldi.
2024 ile 2025 emekli olanlar arasındaki maaş farkınınım çözümü için hükümet hazırlıklara başladı. Geçen hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 için doğacak maaş farkının çözümü için çalışmalara başladıklarını duyurmuştu. Bakan Işıkhan, maaş farkı sorununun çözümde nasıl bir yöntem belirleneceğini ise açıklamadı.
Maaş farkı ile ilgili yeni düzenleme hazırlıkları yapılırken, intibak, yüksek prime yüksek maaş, her ay yapılacak enflasyon artışı, maaşa ek refah payı, güncelleme katsayısı sorunu çözümü ve taban maaş gibi pek çok öneri de geliyor. Sosyal Güvenlik yazarı Faruk Erdem, emeklinin 5 sorununa kritik çözüm önerilerini paylaştı.
Türkiye'de emeklilik sisteminde aylık ödenen dosya sayısının 16 milyona ulaştığını ve SGK sisteminde 1.8 çalışana bir emekli düştüğünü dikkat çekerek, “Bunun olması gereken oranı ise 4 çalışana bir emeklinin düşmesi. Dolayısıyla bu dengenin sağlanamaması hem sosyal güvenlik sistemini zora sokuyor hem de emeklilerin daha yüksek aylık almalarını önlüyor” dedi. Faruk Erdem emeklinin 5 sorununa kritik çözüm önerilerini paylaştı.
“SGK tek çatı altında birleştirildi ama norm birliği yok”
2008 reformuyla tüm kurumlar SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) çatısı altında birleştirildi ama bir norm birliği sağlanamadı. Hala emekli olma şartları, maaş bağlama şekli, maaşlara yapılan artış oranları kurumlara göre farklı uygulanıyor. Dolayısıyla da emekliler arasında maaş farklılıkları ortaya çıkıyor. Bunu kullanan bazı çevreler de yalan yanlış bilgilerle ortalığı bulandırıyor.