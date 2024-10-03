Emekli maaşında yeni model şart! Uzmanı 5 soruna 5 çözüm önerisini anlattı

Türkiye'de emeklilik sisteminde aylık ödenen dosya sayısının 16 milyona ulaştığını ve SGK sisteminde 1.8 çalışana bir emekli düştüğünü dikkat çekerek, “Bunun olması gereken oranı ise 4 çalışana bir emeklinin düşmesi. Dolayısıyla bu dengenin sağlanamaması hem sosyal güvenlik sistemini zora sokuyor hem de emeklilerin daha yüksek aylık almalarını önlüyor” dedi. Faruk Erdem emeklinin 5 sorununa kritik çözüm önerilerini paylaştı.