Emekli maaşında yüzde 30 farka dikkat! Başvuruların son tarih 31 Aralık
Milyonlarca emekli adayı için 2024 yılı, zamlı maaşlar ve prim borçlanma fırsatlarıyla dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, 2024’te emekli olanlar, 2025’e göre yüzde 30 daha fazla maaş alacak...
Emekli aylığındaki bu fark da ömür boyu alacakları aylıkları etkileyecek. Peki emekliliği hak etmiş veya bu yıl hak edecek kişiler ne yapmalı? Dilekçe tarihi konusunda karar verirken nelere dikkat etmeli?
Emeklilik dilekçesi verilen tarihin, emekli maaşında %30-35 oranında fark yaratması, vatandaşların kafasında soru işaretleri oluşturdu. Uzmanlar, bu durumun mantıksız görünse de yasal düzenlemelerden kaynaklandığını belirtiyor.
Uzmanlar, özellikle 2024 yılına yönelik avantajlı maaş hesaplamaları nedeniyle, emekli olmayı planlayanların dilekçe tarihlerini dikkatle belirlemelerini öneriyor.
Yıllık enflasyon oranları %3-5 seviyelerinde olduğunda, emeklilik dilekçesi tarihinin emekli maaşına etkisi oldukça sınırlı kalır. Enflasyon yüksek seviyelerde seyretse bile, takip eden yıllarda benzer oranların devam etmesi durumunda dilekçe tarihinin maaş üzerindeki etkisi ihmal edilebilir düzeyde olur.