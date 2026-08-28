Emekli maaşları arttı, bankalar promosyon yarışını hızlandırdı! Daha yüksek ödeme için ne yapılmalı?

Emekli promosyonunda ek şartlara dikkat! Bankalar neler isteyebilir?

Bankalar, emekli promosyon kampanyalarında yalnızca 3 yıllık maaş taahhüdünü değil, ek koşulları da müşterilerinin karşısına çıkarabiliyor. Kredi kartı kullanımı, kredi çekilmesi veya otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi gibi şartlar, daha yüksek promosyon ödemesi almak için talep edilebiliyor.

Bu nedenle banka tercihi yapmadan önce kampanyanın tüm koşullarının dikkatlice incelenmesi önem taşıyor. Bazı bankalar ise herhangi bir ek şart öne sürmeden, yalnızca 3 yıllık maaş taahhüdü karşılığında promosyon ödemesi yapabiliyor. Ancak ek koşul bulunmayan kampanyalarda ödenen promosyon tutarı genellikle daha düşük kalıyor.