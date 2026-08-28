Emekli maaşları arttı, bankalar promosyon yarışını hızlandırdı! Daha yüksek ödeme için ne yapılmalı?
Emekli maaşlarına temmuz ayında yapılan artışın ardından bankalar da emekli promosyon kampanyalarını güncellemeye başladı. Maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünen emekliler, sunulan promosyon tutarlarını ve ek ödeme fırsatlarını yakından takip ediyor. Peki emekli banka promosyonu nasıl yükseltilir? İşte merak edilen detaylar..
Milyonlarca emekli ve diğer hak sahipleri, bankaların sunduğu promosyon fırsatlarından yararlanmaya devam ediyor. Bankalar müşteri kazanmak için kampanyalarını peş peşe güncellerken, daha yüksek promosyon ödemesi almak isteyenlerin izlemesi gereken yollar da merak ediliyor.
Peki mevcut promosyon süresi dolmadan banka değişikliği yapılabilir mi? Daha yüksek kampanyadan yararlanmak isteyenler ne yapmalı? İşte Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre banka promosyonunu artırmanın yolları...
Emekli promosyonunda kritik şart: 3 yıllık taahhüt gerekiyor
Bankalardan emekli promosyonu alabilmek için öncelikle SGK kapsamında maaş veya ödenek alıyor olmak gerekiyor. Promosyondan yararlanmak isteyenlerin ardından seçtikleri bankayla 3 yıl boyunca maaşını alma taahhüdü içeren bir protokol imzalaması gerekiyor. Bu taahhütle birlikte bankanın promosyon koşulları yerine getirilmiş oluyor.
Emekli promosyonunda ek şartlara dikkat! Bankalar neler isteyebilir?
Bankalar, emekli promosyon kampanyalarında yalnızca 3 yıllık maaş taahhüdünü değil, ek koşulları da müşterilerinin karşısına çıkarabiliyor. Kredi kartı kullanımı, kredi çekilmesi veya otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi gibi şartlar, daha yüksek promosyon ödemesi almak için talep edilebiliyor.
Bu nedenle banka tercihi yapmadan önce kampanyanın tüm koşullarının dikkatlice incelenmesi önem taşıyor. Bazı bankalar ise herhangi bir ek şart öne sürmeden, yalnızca 3 yıllık maaş taahhüdü karşılığında promosyon ödemesi yapabiliyor. Ancak ek koşul bulunmayan kampanyalarda ödenen promosyon tutarı genellikle daha düşük kalıyor.