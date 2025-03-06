Emekli maaşlarına milli gelir zammı yapılacak mı?
2025 yılında emekli maaşlarına yapılacağı söylenen "milli gelir zammı" ile güncelleme kat sayısının ödemelere yansıtılacağı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Peki, Emekli maaşlarına yapılacak milli gelir zammı yapılacak mı? İşte detaylar…
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2024 yılı son çeyrek verilerini açıkladı. Türkiye, 2024 yılında yüzde 3,2 oranında büyüdü. Kişi başına GSYH 2024 yılında cari fiyatlarla 507 bin 615 TL, ABD doları cinsinden 15 bin 463 olarak hesaplandı.
Emekli maaşlarına milli gelir zammı gündem oldu
Büyüme verilerinin açıklanmasının ardından 2025 yılında emekli maaşlarına yapılacağı söylenen "milli gelir zammı" iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Sosyal Güvenlik yazarı Faruk Erdem, emeklinin zammı ile ilgili son noktayı koydu.
Milli gelir zammı gelecek mi?
2025 yılında emekli maaşlarına yapılacak milli gelir zammı konusunda herhangi bir değişiklik olmayacak. Faruk Erdem konuya açıklık getirerek, "Böyle bir şey yok. Yeni bir düzenleme yok. Zaten emekli maaşları hesaplanırken büyüme yani milli gelirdeki artış ve bir önceki yılın enflasyonu hesaba katılıyor. Dolayısıyla güncelleme kat sayısı buradan hesaplanıyor" dedi.
Büyüme ve enflasyonun etkisi
Erdem, emekli maaşlarının belirlenmesinde ekonomik büyüme ile enflasyon oranlarının her yıl büyük rol oynadığını vurguladı. 2026 yılında emeklilik başvurusu yapacakların 2025 yılı büyüme ve enflasyon verileri doğrultusunda güncelleme kat sayısına yansıyacağını belirten Erdem, "2024-2025 farkını konuşurken de konuştuğumuz konu bu." diyerek her yıl bu iki faktörün maaş artışına yansıdığını açıkladı.