Emekli maaşlarına milli gelir zammı yapılacak mı?

Milli gelir zammı gelecek mi?

2025 yılında emekli maaşlarına yapılacak milli gelir zammı konusunda herhangi bir değişiklik olmayacak. Faruk Erdem konuya açıklık getirerek, "Böyle bir şey yok. Yeni bir düzenleme yok. Zaten emekli maaşları hesaplanırken büyüme yani milli gelirdeki artış ve bir önceki yılın enflasyonu hesaba katılıyor. Dolayısıyla güncelleme kat sayısı buradan hesaplanıyor" dedi.