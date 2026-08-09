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Emekli maaşlarına seyyanen zam gündemde: SGK uzmanı tarih verdi

SGK Uzmanı İsa Karakaş, yaklaşan genel seçime dikkat çekerek emekli maaşlarına seyyanen zam ve refah payı düzenlemesinin gündeme gelebileceğini ifade ederek kritik değerlendirmelerde bulundu.

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Emekli maaşlarına seyyanen zam gündemde: SGK uzmanı tarih verdi - Sayfa 1

SGK uzmanı İsa Karakaş, mevcut ekonomi politikalarının sabit gelirliler üzerindeki etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin ocak ayında alabileceği olası zam oranlarını ele alırken, refah payı beklentilerine de dikkat çekti.

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Emekli maaşlarına seyyanen zam gündemde: SGK uzmanı tarih verdi - Sayfa 2

Orta Vadeli Program kapsamında geçmiş yıllarda açıklanan enflasyon hedefleri ile gerçekleşen oranlar arasındaki farkı değerlendiren Karakaş, özellikle emekliler ve sabit gelirle geçinen kesimlerin karşı karşıya kaldığı ekonomik kayıplara işaret etti.

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Emekli maaşlarına seyyanen zam gündemde: SGK uzmanı tarih verdi - Sayfa 3

Yılın ikinci yarısına girilmesiyle birlikte, emekli ve memur maaşlarına ocak ayında yapılması beklenen artış da yeniden gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

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Emekli maaşlarına seyyanen zam gündemde: SGK uzmanı tarih verdi - Sayfa 4

NE KADAR ZAM GELECEK?

Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en kötü ihtimalle yüzde 7, en yüksek ise yüzde 11 civarında bir artış beklediğini belirtti.

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