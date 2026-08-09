Emekli maaşlarına seyyanen zam gündemde: SGK uzmanı tarih verdi
SGK Uzmanı İsa Karakaş, yaklaşan genel seçime dikkat çekerek emekli maaşlarına seyyanen zam ve refah payı düzenlemesinin gündeme gelebileceğini ifade ederek kritik değerlendirmelerde bulundu.
SGK uzmanı İsa Karakaş, mevcut ekonomi politikalarının sabit gelirliler üzerindeki etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin ocak ayında alabileceği olası zam oranlarını ele alırken, refah payı beklentilerine de dikkat çekti.
Orta Vadeli Program kapsamında geçmiş yıllarda açıklanan enflasyon hedefleri ile gerçekleşen oranlar arasındaki farkı değerlendiren Karakaş, özellikle emekliler ve sabit gelirle geçinen kesimlerin karşı karşıya kaldığı ekonomik kayıplara işaret etti.
Yılın ikinci yarısına girilmesiyle birlikte, emekli ve memur maaşlarına ocak ayında yapılması beklenen artış da yeniden gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.