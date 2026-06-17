  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Emekli maaşlarına temmuz'da ne kadar zam gelecek? SGK uzmanı Emin Yılmaz rakam vererek açıkladı

Emekli maaşlarına temmuz'da ne kadar zam gelecek? SGK uzmanı Emin Yılmaz rakam vererek açıkladı

Temmuz ayına sayılı günler kala milyonlarca emekli ve memurun gözü maaş zamlarına çevrilmişken, TÜİK’in açıkladığı mayıs enflasyon verileriyle birlikte yılın ilk beş aylık dönemine ilişkin zam tablosu büyük ölçüde netleşti. SGK uzmanı Emin Yılmaz ise canlı yayında hem temmuz hem de ocak ayında emeklilerin alacağı maaş artışlarına ilişkin hesaplamaları paylaştı.

Emekli maaşlarına temmuz'da ne kadar zam gelecek? SGK uzmanı Emin Yılmaz rakam vererek açıkladı - Sayfa 1

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü temmuz ayında yapılacak maaş güncellemelerine çevrilmişken, SGK uzmanlarının enflasyon hesaplamalarına dayanan projeksiyonlar hem bu yaz hem de 2027 yılı başına ilişkin dikkat çekici beklentileri ortaya koydu.

1 | 9
Emekli maaşlarına temmuz'da ne kadar zam gelecek? SGK uzmanı Emin Yılmaz rakam vererek açıkladı - Sayfa 2

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs ayı verilerine göre, aylık enflasyon yüzde 1,71 artış gösterdi ve ilk 5 aylık toplam enflasyon yüzde 16,61 seviyesinde kesinleşti.

2 | 9
Emekli maaşlarına temmuz'da ne kadar zam gelecek? SGK uzmanı Emin Yılmaz rakam vererek açıkladı - Sayfa 3

Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi ve mevcut veriler ışığında değerlendirmelerde bulunan SGK Uzmanı Emin Yılmaz, önümüzdeki iki kritik zam dönemi için tahminde bulundu.

3 | 9
Emekli maaşlarına temmuz'da ne kadar zam gelecek? SGK uzmanı Emin Yılmaz rakam vererek açıkladı - Sayfa 4

Temmuz zammı için yüzde 18,20 maaş zammını söyleyen Yılmaz, ocak ayı içinde tahmini rakam verdi. Yılmaz, ocak ayında yüzde 9,26 zam beklendiğini SÖZCÜ TV ekranında açıkladı.

4 | 9