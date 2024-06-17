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  4. Gözler Temmuz ayında: Emekli maaşlarında 4'lü artış formülü

Gözler Temmuz ayında: Emekli maaşlarında 4'lü artış formülü

Temmuz itibarıyla milyonlarca memur ve emeklinin gelirleri artacak. Ayrıca sosyal ödemeler ve kıdem tazminatı tavanı da yeniden belirlenecek.

Gözler Temmuz ayında: Emekli maaşlarında 4'lü artış formülü - Sayfa 1

Milyonlarca memur ve emekli Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisine kilitlenmiş durumda. 5 aylık enflasyonun yüzde 22.72 çıkmasından sonra haziran enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran da belli olacak

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Gözler Temmuz ayında: Emekli maaşlarında 4'lü artış formülü - Sayfa 2

6 aylık oran SSK ve Bağ-Kur emeklisi için enflasyon artışını ifade ederken memurlar ve memur emeklileri için de farkın yüzde kaç olacağını ortaya koyacak.

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Gözler Temmuz ayında: Emekli maaşlarında 4'lü artış formülü - Sayfa 3

Tahminler 6 aylık enflasyonun yüzde 25-30 bandına çıkması yönünde. Kesin veri 3 Temmuz'da açıklanacak oran ile belli olacak. Ancak enflasyon artışının dışında emekliler için farklı formüller de gündemde. Bu açıdan bakıldığında 4 farklı artış söz konusu

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Gözler Temmuz ayında: Emekli maaşlarında 4'lü artış formülü - Sayfa 4

6 AYLIK ENFLASYON

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ve Temmuz aylarında yani her 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar artış yapılıyor. Böylece maaşların enflasyon karşısında erimesinin önlenmesi amaçlanıyor. Bu temmuz ayında da SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25-30 arasında oluşması beklenen 6 aylık enflasyon kadar artış alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışının üzerine enflasyon farkı alıyor. Ocak ayında yapılan yüzde 15'lik toplu sözleşmenin üzerinde oluşacak 6 aylık oran bu kesime fark olarak ödenecek. Ayrıca Temmuz'da yüzde 10 toplu sözleşme zammı da var.

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