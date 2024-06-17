Gözler Temmuz ayında: Emekli maaşlarında 4'lü artış formülü
Temmuz itibarıyla milyonlarca memur ve emeklinin gelirleri artacak. Ayrıca sosyal ödemeler ve kıdem tazminatı tavanı da yeniden belirlenecek.
Milyonlarca memur ve emekli Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisine kilitlenmiş durumda. 5 aylık enflasyonun yüzde 22.72 çıkmasından sonra haziran enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran da belli olacak
6 aylık oran SSK ve Bağ-Kur emeklisi için enflasyon artışını ifade ederken memurlar ve memur emeklileri için de farkın yüzde kaç olacağını ortaya koyacak.
Tahminler 6 aylık enflasyonun yüzde 25-30 bandına çıkması yönünde. Kesin veri 3 Temmuz'da açıklanacak oran ile belli olacak. Ancak enflasyon artışının dışında emekliler için farklı formüller de gündemde. Bu açıdan bakıldığında 4 farklı artış söz konusu
6 AYLIK ENFLASYON
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ve Temmuz aylarında yani her 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar artış yapılıyor. Böylece maaşların enflasyon karşısında erimesinin önlenmesi amaçlanıyor. Bu temmuz ayında da SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25-30 arasında oluşması beklenen 6 aylık enflasyon kadar artış alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışının üzerine enflasyon farkı alıyor. Ocak ayında yapılan yüzde 15'lik toplu sözleşmenin üzerinde oluşacak 6 aylık oran bu kesime fark olarak ödenecek. Ayrıca Temmuz'da yüzde 10 toplu sözleşme zammı da var.