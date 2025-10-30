Emekli maaşlarında kesinti yolda: Peki kimlerin emekli maaşından yüzde 25 kesilecek?
Emekliler, çalışmadıkları döneme ait genel sağlık sigortası (GSS) prim borçlarının maaşlarından kesilip kesilmeyeceğini merak ediyor. TBMM gündemindeki kanun teklifi Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu olan emeklilerin aylıklarından yüzde 25 oranında kesinti yapılmasını öngörüyor. Peki bu düzenlemeden hangi emekliler etkilenecek? Dul ve yetim aylığı alanlardan da kesinti yapılacak mı? İşte detaylar...
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilip önümüzdeki günlerde Genel Kurul’da ele alınması beklenen vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik öngören teklif, emeklileri yakından ilgilendiren bir düzenleme içeriyor.
Teklife göre, SGK’dan emekli aylığı ya da geçici veya sürekli iş göremezlik geliri alanların, sigortalılıklarından kaynaklanan genel sağlık sigortası primi ve buna ilişkin borçları, gelir veya aylıklarından en fazla yüzde 25 oranında yapılacak kesintiyle tahsil edilecek.
Peki bu düzenleme kimleri kapsayacak? Hangi emekliler bu kesintiden etkilenecek, dul ve yetim aylığı alanlar da bu kapsamda mı olacak? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre bu soruların yanıtı büyük ölçüde belli oldu.
Öncelikle mevcut uygulamayı hatırlayalım. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, nafaka borçları dışında emekli aylıklarına haciz konulamıyor. Ancak 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında, SGK’nın alacakları öncelikli sayıldığı için emekli maaşlarının dörtte birinden az, üçte birinden fazla olmamak üzere kesinti yapılabiliyor.