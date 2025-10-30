Emekli maaşlarında kesinti yolda: Peki kimlerin emekli maaşından yüzde 25 kesilecek?

Peki bu düzenleme kimleri kapsayacak? Hangi emekliler bu kesintiden etkilenecek, dul ve yetim aylığı alanlar da bu kapsamda mı olacak? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre bu soruların yanıtı büyük ölçüde belli oldu.