Emekli maaşlarında Ocak 2027 hesabı başladı: İşte 3 zam senaryosu
Emekli maaşlarında Ocak 2027 zammı için kritik viraj aşıldı. Yıl sonu enflasyon beklentileri doğrultusunda zam oranının ne kadar olacağı merak konusu olurken, milyonlarca emeklinin gözü açıklanacak yeni verilere çevrildi.
Milyonlarca emeklinin Ocak 2027'de alacağı zam oranına ilişkin hesaplamalar hız kazandı. TÜİK'in eylül ayı enflasyonunu açıklamasıyla yılın ikinci yarısına ilişkin ilk üç aylık veri tamamlandı. Temmuz, ağustos ve eylül aylarında kaydedilen enflasyonun ardından SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin üç aylık kümülatif zam oranı yüzde 5,57'ye ulaştı.
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin Ocak 2027 zammı, temmuz-aralık döneminde gerçekleşecek altı aylık enflasyon oranına göre kesinleşecek. Yılın son üç ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emeklilerin alacağı zam oranı netlik kazanacak.
ÜÇ FARKLI ZAM SENARYOSU
Yıl sonu enflasyonuna ilişkin güncel tahminler, emekli maaşları için üç farklı zam senaryosunu gündeme getiriyor.