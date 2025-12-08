Emekli maaşlarından kesinti dönemi 1 Ocak 2026’da başlıyor: Kapsamlı değişiklikler yolda
TBMM’de kabul edilen 36 maddelik Torba Kanunu milyonlarca kişiyi etkileyecek kapsamlı değişiklikleri barındırıyor. Yeni düzenlemeye göre SGK borcu bulunan emeklilerin maaşlarından yüzde 25’e kadar otomatik kesinti yapılabilecek, sigorta prim oranlarında artış öngörülüyor ve prime esas kazançların üst sınırı 9 katına çıkarılıyor. Söz konusu uygulamalar 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. İşte detaylar...
TBMM’ye ekim ayında sunulan “Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, Genel Kurul’dan geçerek yürürlüğe girdi.
YENİ YASANIN DİKKAT ÇEKEN BAŞLIKLARI
36 maddeden oluşan Torba Yasa; çalışanlar, emekliler ve iş dünyasını doğrudan ilgilendiren önemli düzenlemeleri beraberinde getirdi. Sosyal Güvenlik alanında yaptığı analizlerle tanınan Türkiye Gazetesi yazarı ve SGK Başuzmanı İsa Karakaş, yeni yasanın en dikkat çeken başlıklarını değerlendirdi.
SGK’ya borcu bulunan emekliler için yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. Buna göre emeklilerin maaşlarından, toplam kesinti oranı yüzde 25’i aşmamak kaydıyla otomatik tahsilat yapılabilecek.
Prim borçları, genel sağlık sigortası (GSS) yükümlülükleri ve idari para cezaları, doğrudan emekli aylıklarından kesilerek tahsil edilecek. Uygulamanın nasıl işleyeceğine dair usul ve esaslar ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenecek. Düzenleme, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.