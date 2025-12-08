Emekli maaşlarından kesinti dönemi 1 Ocak 2026’da başlıyor: Kapsamlı değişiklikler yolda

Prim borçları, genel sağlık sigortası (GSS) yükümlülükleri ve idari para cezaları, doğrudan emekli aylıklarından kesilerek tahsil edilecek. Uygulamanın nasıl işleyeceğine dair usul ve esaslar ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenecek. Düzenleme, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.