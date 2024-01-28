Emekli maaşlarıyla ilgili bomba kulis: En düşük emekli aylığı seçim öncesi 14-17 bin olabilir Hükümet SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş artış oranını memur emeklisine eşitledi ve yüzde 49,25 yaptı. Ancak bu oran milyonlarca emekli için geçerli olmayacak. En düşük emekli maaşı alan emeklilerin bir kısmının zam oranı yüzde 33'te kalıyor. AK Parti'nin seçim öncesi emekli maaşlarıyla ilgili atacağı adım kulislere sızdı. İşte 2024 en düşük emekli maaşıyla ilgili konuşulan rakam ve tarih...

SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam yüzde yüzde 37,57 olarak hesaplanmıştı. Bu durumda memur emeklisi ise işçi emeklisi arasında yaklaşık 12 puanlık fark oluşmuştu. 1 | 12

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise memur emeklileriyle aralarında oluşan yaklaşık 12 puanlık farkın kapatılmasını isteyen SGK ve Bağ-Kur emeklilerine 5 puanlık artış yapıldığını ve zammın yüzde 42,6’ya yükseltildiğini açıklamıştı. 2 | 12

SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş zammıyla ilgili son haber ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan gelmişti. Bakan Işıkhan, milyonlarca emeklinin beklentisine cevaben zammın emekliler arasında eşitlendiğini ve yüzde 49,25 olarak uygulanacağını açıklamıştı. 3 | 12