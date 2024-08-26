Emekli, memur, esnaf ve işçinin gözü Meclis'te! İşte milyonları ilgilendiren 8 başlık
Türkiye Büyük Millet Meclisi, yılın son çeyreğinde yeni yasama dönemine başlayacak. Meclis gündeminde, özellikle sosyal konularda milyonlarca insanı etkileyebilecek ve hayatlarını değiştirecek 8 önemli başlığın yer alması öngörülüyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni döneme yoğun bir gündemle adım atacak. Milyonlarca ev kadını, emekli, memur ve esnafın beklediği düzenlemeler yeni yasama döneminde görüşülecek. Pek çok beklenen reform Orta Vadeli Program'da da yer alıyor.
İşte yeni dönemde gündeme gelmesi beklenen o değişiklikler...
EMEKLİ MAAŞ BAĞLAMA SİSTEMİ ELE ALINACAK
Milyonlarca emekli ve çalışanı ilgilendiren bu reform ile emekli aylık bağlama formülleri yeniden ele alınacak, karmaşık olan maaş sistemi sadeleşmiş olacak. Orta Vadeli Program'da da yer alan reforma göre sadece prime esas kazançlar değil çalışma gün sayısının da etkisi artacak.
Böylece çalışanların daha çok sistemde kalmaları teşvik edilecek. Yüksek prim ödeyen ve çok çalışan daha yüksek emekli aylığı almış olacak.
TAMAMLAYICI EMEKLİLİK
Yine Orta Vadeli Program'da yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile çalışanlara ikinci bir emekli maaşı gelecek. Bu yılın son çeyreğinde hayata geçmesi planlanan ikinci emeklilik BES aracılığı ile yapılacak ve çalışanlar Sosyal Güvenlik kurumu dışında ikinci bir emekli maaşı ya da toplu para alma imkanına kavuşacak.
BAĞ-KUR PRİM GÜN SAYISI
İlk etapta küçük esnaf için düşünülen yeni sistemde Bağ-Kur primleri de SSK primleri gibi 7200 güne düşecek. Böylece küçük esnaf 9 bin gün yerine 1800 gün daha az prim ödeyecek 5 yıl önce emekli olma şansını yakalayacak.