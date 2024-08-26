Emekli, memur, esnaf ve işçinin gözü Meclis'te! İşte milyonları ilgilendiren 8 başlık

EMEKLİ MAAŞ BAĞLAMA SİSTEMİ ELE ALINACAK

Milyonlarca emekli ve çalışanı ilgilendiren bu reform ile emekli aylık bağlama formülleri yeniden ele alınacak, karmaşık olan maaş sistemi sadeleşmiş olacak. Orta Vadeli Program'da da yer alan reforma göre sadece prime esas kazançlar değil çalışma gün sayısının da etkisi artacak.

Böylece çalışanların daha çok sistemde kalmaları teşvik edilecek. Yüksek prim ödeyen ve çok çalışan daha yüksek emekli aylığı almış olacak.