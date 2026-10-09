Emekli, memur ve asgari ücretli dikkat! İşte 2027 zam hesabı

Emekli ve memur maaşlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan enflasyon verilerinin ilk üçü 5 Ekim’de açıklandı. Böylece Ocak 2027’de yapılacak zam için geriye yalnızca 3 aylık veri kaldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklileri, yeni yılda alacakları maaş zammını şimdiden hesaplamaya başladı. Enflasyon verileri asgari ücret zammı için de önemli bir ipucu verirken, milyonlarca çalışan “2027’de asgari ücret ne kadar olacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte emekli, memur ve asgari ücret için zam hesaplarında son durum…