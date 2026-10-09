Emekli, memur ve asgari ücretli dikkat! İşte 2027 zam hesabı
Milyonlarca emekli, memur ve asgari ücretlinin beklediği enflasyon verilerinde üç aylık dönem geride kaldı. TÜİK verileriyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üç aylık zam oranı netleşirken, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı için yüzde 1,36’lık ek enflasyon gerekiyor. Yeni veriler, 2027 maaş zamlarına ilişkin hesapları da şekillendirdi. Emekli ve memur maaşlarının yanı sıra asgari ücrette öne çıkan zam senaryosu da belli olmaya başladı.
Emekli ve memur maaşlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan enflasyon verilerinin ilk üçü 5 Ekim’de açıklandı. Böylece Ocak 2027’de yapılacak zam için geriye yalnızca 3 aylık veri kaldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklileri, yeni yılda alacakları maaş zammını şimdiden hesaplamaya başladı. Enflasyon verileri asgari ücret zammı için de önemli bir ipucu verirken, milyonlarca çalışan “2027’de asgari ücret ne kadar olacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte emekli, memur ve asgari ücret için zam hesaplarında son durum…
Üç aylık enflasyon yüzde 5,57 oldu
Eylül ayında enflasyon yüzde 1,84 olarak gerçekleşti. Temmuzdaki yüzde 1,78 ve ağustostaki yüzde 1,84’lük artışla birlikte üç aylık enflasyon yüzde 5,57’ye ulaştı. Böylece emekli ve memur maaşlarına yapılacak Ocak 2027 zammı için ilk üç aylık veri netleşmiş oldu.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, 6 aylık enflasyon oranı kadar artırılıyor. Memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise toplu sözleşme artışının yanı sıra oluşan enflasyon farkına göre belirleniyor. Bu nedenle yılın ilk 3 ayında açıklanan enflasyon verileri, tüm emekli ve memurların Ocak ayında alacağı zam açısından kritik önem taşıyor. Temmuz, ağustos ve eylül verileriyle birlikte üç aylık enflasyon yüzde 5,57 olarak hesaplandı.
Üç aylık enflasyonun yüzde 5,57 olarak gerçekleşmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ilk zam oranı kesinleşti. Ancak bu oran henüz nihai zam değil. Ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak 3 aylık enflasyon verisi de mevcut orana eklenecek. Böylece emeklilerin Ocak 2027’de alacağı 6 aylık enflasyona dayalı zam oranı netleşecek.