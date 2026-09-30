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Emekli olacaklar bunu bilmeli: SSK ve Bağ-Kur hesabında 7,5 yıl detayı

Türkiye’de emekli maaşının hesaplanmasında enflasyonun yanı sıra çalışma süresi, prime esas kazanç ve çalışma hayatında alınan ücretler de etkili oluyor. Emeklilik statüsü de bağlanacak aylığı değiştirebiliyor. 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası dönemler için farklı hesaplama yöntemleri uygulanıyor. Peki emeklilikte son 7,5 yıl ve 3,5 yıl neden önemli? SSK’dan mı, Bağ-Kur’dan mı emekli olmak daha avantajlı? İşte merak edilen detaylar.

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Emekli olacaklar bunu bilmeli: SSK ve Bağ-Kur hesabında 7,5 yıl detayı - Sayfa 1

Emekli maaşı nasıl hesaplanıyor?

Emekli aylığının belirlenmesinde çalışanın sigortalılık süresi boyunca SGK’ya bildirilen prime esas kazançları önemli rol oynuyor. Emekli maaşı, temel olarak prime esas kazanç ile aylık bağlama oranının dikkate alınmasıyla hesaplanıyor. Bu nedenle çalışma hayatı boyunca SGK’ya bildirilen kazançların düzeyi, emeklilikte bağlanacak aylığın tutarını doğrudan etkileyebiliyor.

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Emekli olacaklar bunu bilmeli: SSK ve Bağ-Kur hesabında 7,5 yıl detayı - Sayfa 2

Aylık bağlama oranı nasıl belirleniyor?

Aylık bağlama oranı, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları kapsamında ödediği toplam prim gün sayısına göre hesaplanıyor. Buna göre her 360 prim günü için yüzde 2 oranı uygulanıyor. Emekli aylığının belirlenmesinde ayrıca Türkiye’nin büyüme performansı ile enflasyon verileri de hesaplamaya dahil ediliyor.

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Emekli olacaklar bunu bilmeli: SSK ve Bağ-Kur hesabında 7,5 yıl detayı - Sayfa 3

2000 öncesi, 2000 yılı ve 2008 sonrası dönemler

Türkiye’de emeklilik hesabında sigorta başlangıç tarihi büyük önem taşıyor. Mevzuatta yapılan değişiklikler nedeniyle 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası dönemlerde farklı hesaplama yöntemleri uygulanıyor. Bu dönemlerdeki aylık bağlama oranlarının değişmesi, emekli aylığı tutarlarını da etkileyebiliyor.

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Emekli olacaklar bunu bilmeli: SSK ve Bağ-Kur hesabında 7,5 yıl detayı - Sayfa 4

1999 yılı ve öncesinde aylık bağlama oranı, prim ödeme gün sayısına bağlı olarak yüzde 60 ile yüzde 76 arasında değişiyordu.

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