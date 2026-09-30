Emekli olacaklar bunu bilmeli: SSK ve Bağ-Kur hesabında 7,5 yıl detayı

Aylık bağlama oranı nasıl belirleniyor?

Aylık bağlama oranı, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları kapsamında ödediği toplam prim gün sayısına göre hesaplanıyor. Buna göre her 360 prim günü için yüzde 2 oranı uygulanıyor. Emekli aylığının belirlenmesinde ayrıca Türkiye’nin büyüme performansı ile enflasyon verileri de hesaplamaya dahil ediliyor.