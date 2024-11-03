Emekli olacaklar dikkat! 2024’te emekli olacaklara katsayı’ avantajı: İşte o hesap
2024 yılında emekli olmanın sigortalılar için yüzde 30 daha avantajlı olacağı belirtiliyor. Bakanlık, emeklilik sistemi için bir çalışma başlatsa da henüz bir değişikliğe gitmedi. Böylece emeklilik bekleyen sigortalılar için belirsizlik sona ererken, bu yıl emeklilik daha cazip hale gelmiş oldu. İşte o hesap...
2024 yılında emekli olmanın, 2025’e göre yaklaşık yüzde 30 daha avantajlı olacağı ifade ediliyor. Bu fark, maaş hesaplamasından değil, tamamen enflasyon ve büyüme verilerine göre belirlenen güncelleme katsayısından kaynaklanıyor. Yani 2024’te emekli olacak kişilerin aylıkları, 2025’te emekli olacaklara kıyasla yüzde 30 daha yüksek güncelleme katsayısı üzerinden hesaplanacak.
Ağustos ayında konuyu gündeme getirmesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, gerekli görülürse düzenleme yapılabileceğini açıklamıştı. Ancak Bakan Işıkhan, katıldığı son TV programında bu konuda bir düzenleme yapılmayacağını belirterek belirsizliği ortadan kaldırdı. Böylece, emeklilik süreleri bu yıl dolanlar için dilekçe vermek daha avantajlı hale geldi.
Emekli maaşını belirleyen en önemli unsur, çalışırken SGK’ya ödenen primlerdir. Yani SGK’ya bildirilen prime esas kazanç, yani brüt maaşınız, ileride alacağınız emekli maaşının temelini oluşturur. Bunun yanı sıra, çalışılan toplam gün sayısı ve bu günlerin hangi dönemlere denk geldiği de emekli maaşını etkiler.
Emekli maaşı hesaplanırken üç dönem (2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası) göz önünde bulunduruluyor ve her dönemde farklı aylık bağlama oranları uygulanıyor. Bu durumda, özellikle 2000 yılı öncesinde çalışması daha fazla olan ve yüksek prim ödeyenler avantajlı duruma geliyor. Hesaplanan emekli maaşı, dilekçenin verildiği yıla göre güncelleme katsayısına göre yeniden belirleniyor.