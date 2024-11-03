Emekli olacaklar dikkat! 2024’te emekli olacaklara katsayı’ avantajı: İşte o hesap

Emekli maaşı hesaplanırken üç dönem (2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası) göz önünde bulunduruluyor ve her dönemde farklı aylık bağlama oranları uygulanıyor. Bu durumda, özellikle 2000 yılı öncesinde çalışması daha fazla olan ve yüksek prim ödeyenler avantajlı duruma geliyor. Hesaplanan emekli maaşı, dilekçenin verildiği yıla göre güncelleme katsayısına göre yeniden belirleniyor.