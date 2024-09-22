Emekli olacaklar dikkat! Yüksek maaş almak için ne zaman emekli olunmalı?

EMEKLİ HESABINDA ÜÇ FARKLI SİSTEM

Emekli aylığı hesabında üç farklı dönem, üç farklı sistem var. 1999 öncesi, 1999–2008 arası ve 2008 sonrası. Bu üç dönemde çalışması olan kişiler için üç ayrı sisteme göre aylık hesaplanıyor. Hesaplanan aylıklar ise işçinin emekli aylığı talebinde bulunduğu tarihin içinde bulunduğu yılın başına getirilip talep tarihine göre ocak ve temmuz zamları uygulandıktan sonra ödeniyor.