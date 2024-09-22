Emekli olacaklar dikkat! Yüksek maaş almak için ne zaman emekli olunmalı?
Bu yıl, emekli maaş farkının yüzde 36'ya kadar çıkabileceği tahminleri, birçok kişiyi harekete geçirdi. Emeklilik dilekçesi verecek milyonlarca vatandaş, enflasyonist ortamda en doğru emeklilik kararını hangi dönemde vermelidir? İşte detaylar...
İşçinin emekli aylığı talebinde bulunduğu yıldan önceki yılın enflasyon ve büyüme oranlarına göre hesaplanan güncelleme katsayısı, emekli maaşını doğrudan etkiliyor. Bu yıl, maaş farkının yüzde 36'ya kadar çıkabileceği tahminleri, birçok işçiyi harekete geçirdi. İşte konuyla ilgili detaylar...
Her yıl, yıl sonu ve yeni yıl arasında emekli olanlar arasında maaş farkı oluşabiliyor. Geçmiş yıllarda bu fark genellikle yüzde 10 ila 20 arasında değişirken, bu yıl farkın yüzde 36'ya çıkma ihtimali işçileri harekete geçirdi. Birçok işçi, bu maaş farkı nedeniyle emekli olmayı düşünmeye başladı. Peki, bu farkın kapanması mümkün mü? Maaş farkı ne zaman kapanabilir?
EMEKLİ HESABINDA ÜÇ FARKLI SİSTEM
Emekli aylığı hesabında üç farklı dönem, üç farklı sistem var. 1999 öncesi, 1999–2008 arası ve 2008 sonrası. Bu üç dönemde çalışması olan kişiler için üç ayrı sisteme göre aylık hesaplanıyor. Hesaplanan aylıklar ise işçinin emekli aylığı talebinde bulunduğu tarihin içinde bulunduğu yılın başına getirilip talep tarihine göre ocak ve temmuz zamları uygulandıktan sonra ödeniyor.
GÜNCELLEME KATSAYISI AYLIĞI ETKİLİYOR
Güncelleme katsayısı, yıllık enflasyon ve büyüme üzerinden hesaplanıyor. İşçinin emekli aylığı talebinde bulunduğu yıldan önceki yılın enflasyon ve büyüme rakamı üzerinden hesaplanan güncelleme katsayısı aylığı etkiliyor.