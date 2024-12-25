Emekli olmak isteyenler dikkat! Doğum ve askerlik borçlanmasına büyük zam! 31 Aralık son tarih

Askerlik ve doğum borçlanmalarında bir günlük en düşük prim, günlük asgari ücretin %32’si üzerinden belirlenirken, yurt dışı borçlanmalarında bu oran %45 olarak hesaplanıyor. Tavan prim tutarı ise asgari ücretin 7,5 katına göre şekilleniyor.