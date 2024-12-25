Emekli olmak isteyenler dikkat! Doğum ve askerlik borçlanmasına büyük zam! 31 Aralık son tarih
Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yapılan hizmet borçlanmaları, asgari ücret tutarına göre hesaplanıyor. Bu doğrultuda, 31 Aralık’a kadar başvuruda bulunanlar, doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanmalarını 2024 tarifesi üzerinden daha uygun bir bedelle ödeyebilecek.
Yeni asgari ücret, yüzde 30’luk artışla net 22.104 TL olarak belirlendi. Bu zam, yalnızca çalışanların maaşlarını etkilemekle kalmayıp, pek çok farklı hesaplamanın da temelini oluşturuyor.
Doğum ve askerlik borçlanmalarından isteğe bağlı sigorta primlerine, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katkı paylarından Genel Sağlık Sigortası primlerine kadar birçok ödeme asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Ayrıca işsizlik maaşı miktarının belirlenmesinde de asgari ücret esas alınıyor.
Bu çerçevede, doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanmalarında ücretlerin 1 Ocak’tan itibaren artması bekleniyor.