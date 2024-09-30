Emekli olmayı planlayanlar dikkat: Maaş farkı için yüzde 30'luk yeni formül arayışı
2025 yılında emekli olmayı planlayanlar, yüksek enflasyon nedeniyle maaşlarında ciddi kayıplar yaşama endişesi taşıyor. Uzmanlar, 2024'te emeklilik dilekçesi verenlerin, 2025'te dilekçe verecek olanlara kıyasla yüzde 30 daha yüksek maaş alacağını belirtiyor. Ancak bu mağduriyetin önüne geçmek için hükümetin üzerinde çalıştığı yeni bir formül olduğu kulislerde konuşuluyor.
2025 yılında emeklilik planı yapan binlerce kişi, yüksek enflasyon nedeniyle maaşlarında ciddi kayıplar yaşamaktan endişe ediyor.
Uzmanlara göre, 2024'te emekli dilekçesi verenler, 2025'te dilekçe vereceklere kıyasla yüzde 30 daha yüksek maaş alacak. Bu durum, 2025 yılında emekli olacak kişilerin ömür boyu alacakları emekli maaşını olumsuz etkileyebilir. Ancak bu mağduriyetin giderilmesi için hükümet yeni bir formül üzerinde çalıştığı kulislerde konuşuluyor.
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, bu farkın giderilmesi için çeşitli çözüm önerileri üzerinde çalışıldığını belirtti.
Karakaş, "2025 yılında emekli olacaklar için, 2024 yılındaki güncelleme katsayısının baz alınması ya da katsayı sisteminin devreye sokulması gibi senaryolar konuşuluyor" dedi.