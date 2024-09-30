Emekli olmayı planlayanlar dikkat: Maaş farkı için yüzde 30'luk yeni formül arayışı

Uzmanlara göre, 2024'te emekli dilekçesi verenler, 2025'te dilekçe vereceklere kıyasla yüzde 30 daha yüksek maaş alacak. Bu durum, 2025 yılında emekli olacak kişilerin ömür boyu alacakları emekli maaşını olumsuz etkileyebilir. Ancak bu mağduriyetin giderilmesi için hükümet yeni bir formül üzerinde çalıştığı kulislerde konuşuluyor.