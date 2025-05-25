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Emekli promosyon kampanyaları mayısta kızıştı! Peki en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi?

Milyonlarca emeklinin gündeminde banka promosyonları var. Bankalar, emekli promosyon tutarlarını mayıs ayı itibarıyla güncelledi. Promosyonlardan faydalanmak isteyen emekliler, 2025 mayıs ayına ait güncel banka promosyon rakamlarını araştırmaya başladı. İşte bankaların emeklilere sunduğu güncel promosyon tutarları...

Emekli promosyon kampanyaları mayısta kızıştı! Peki en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi? - Sayfa 1

Emekli promosyonlarına dair güncel gelişmeler yakından takip ediliyor. Promosyon ödemesinden yararlanmak isteyen emeklilerin, maaşlarını tercih ettikleri bankaya taşımaları gerekiyor. Yeni emekli olanlar ya da mevcut maaşlarını farklı bir bankaya yönlendirmeyi düşünenler, özel ve kamu bankalarının sunduğu promosyon tutarlarını ve kampanya detaylarını araştırıyor

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Emekli promosyon kampanyaları mayısta kızıştı! Peki en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi? - Sayfa 2

İşte, 2025 mayıs ayı itibarıyla en yüksek emekli promosyonu veren bankaların listesi...

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Emekli promosyon kampanyaları mayısta kızıştı! Peki en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi? - Sayfa 3

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

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Emekli promosyon kampanyaları mayısta kızıştı! Peki en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi? - Sayfa 4

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL

15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

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