Emekli promosyon kampanyaları mayısta kızıştı! Peki en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi?

Emekli promosyonlarına dair güncel gelişmeler yakından takip ediliyor. Promosyon ödemesinden yararlanmak isteyen emeklilerin, maaşlarını tercih ettikleri bankaya taşımaları gerekiyor. Yeni emekli olanlar ya da mevcut maaşlarını farklı bir bankaya yönlendirmeyi düşünenler, özel ve kamu bankalarının sunduğu promosyon tutarlarını ve kampanya detaylarını araştırıyor