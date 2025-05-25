Emekli promosyon kampanyaları mayısta kızıştı! Peki en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi?
Milyonlarca emeklinin gündeminde banka promosyonları var. Bankalar, emekli promosyon tutarlarını mayıs ayı itibarıyla güncelledi. Promosyonlardan faydalanmak isteyen emekliler, 2025 mayıs ayına ait güncel banka promosyon rakamlarını araştırmaya başladı. İşte bankaların emeklilere sunduğu güncel promosyon tutarları...
Emekli promosyonlarına dair güncel gelişmeler yakından takip ediliyor. Promosyon ödemesinden yararlanmak isteyen emeklilerin, maaşlarını tercih ettikleri bankaya taşımaları gerekiyor. Yeni emekli olanlar ya da mevcut maaşlarını farklı bir bankaya yönlendirmeyi düşünenler, özel ve kamu bankalarının sunduğu promosyon tutarlarını ve kampanya detaylarını araştırıyor
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı
10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL