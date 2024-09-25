Emekli promosyon ödemeleri güncellendi: İşte banka banka güncel rakamlar...
Emekli maaşlarına yapılan zamlarla birlikte, emekli promosyon kampanyaları da dikkat çekiyor. Eylül ayında 13 banka, emekli promosyon kampanyalarını duyurdu. En yüksek promosyon tutarı 24.000 TL'ye kadar çıkarken, emekliler bu yüksek promosyonu hangi bankanın sunduğunu merak ediyor. İşte bankaların emekli promosyon kampanyaları hakkında tüm detaylar...
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin yakından takip ettiği banka promosyonları, 24.000 TL seviyesine ulaştı.
Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zamlarla birlikte, emekliler promosyon kampanyalarına daha da fazla ilgi gösteriyor.
Peki, hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?
Banka promosyonları ne kadar oldu? İşte tüm detaylar:
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olanlara 6.250 TL, 10.000-15.000 TL arasındakilere 10.000 TL, 15.000-20.000 TL arasındakilere 12.500 TL ve 20.000 TL üzerindeki maaşlar için 15.000 TL promosyon ödemesi sunuyor.
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası, emekli maaşını buradan alanlara 12.000 TL'ye kadar promosyon imkanı sağlıyor. SGK emeklilerine yönelik bu promosyon, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsıyor.