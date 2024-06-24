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  4. Emekli promosyon ödemelerinde hangi banka ne kadar veriyor? İşte banka banka liste

Emekli promosyon ödemelerinde hangi banka ne kadar veriyor? İşte banka banka liste

16 milyon emekli gözünü Temmuz ayında yapılacak zamma çevirdi ancak emekliler bir yandan da bankaların promosyon tekliflerini merak ediyor. Emeklileri kendi bünyesine çekmek isteyen bankalar ise her geçen gün promosyon şartlarını güncelliyor. İşte bankaların en güncel promosyon rakamları..

Emekli promosyon ödemelerinde hangi banka ne kadar veriyor? İşte banka banka liste - Sayfa 1

Bankalar, 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma gereği, kendileriyle 3 yıllık sözleşme imzalayan emekli müşterilerine promosyon ödemesi yapıyor.

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Emekli promosyon ödemelerinde hangi banka ne kadar veriyor? İşte banka banka liste - Sayfa 2

Bu promosyon tutarları, son yapılan zamlarla birlikte maaşa göre değişiklik gösteriyor. Kamu bankalarında bu tutarlar, 3-5 bin liradan 8-12 bin liraya yükseltilmişti.

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Emekli promosyon ödemelerinde hangi banka ne kadar veriyor? İşte banka banka liste - Sayfa 3

Özel bankalar ise daha fazla emekli müşteri kazanmak için promosyon tutarlarını daha da yukarı çekti. Güncel kampanyalar kapsamında 18 bin liraya kadar promosyon ödemesi yapan bankalar var.

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Emekli promosyon ödemelerinde hangi banka ne kadar veriyor? İşte banka banka liste - Sayfa 4

Bu düzenleme, emeklilerin banka seçiminde daha avantajlı teklifler aramasına ve bankaların da daha fazla müşteri çekmek için rekabet etmesine neden oluyor.

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