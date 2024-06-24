Emekli promosyon ödemelerinde hangi banka ne kadar veriyor? İşte banka banka liste
16 milyon emekli gözünü Temmuz ayında yapılacak zamma çevirdi ancak emekliler bir yandan da bankaların promosyon tekliflerini merak ediyor. Emeklileri kendi bünyesine çekmek isteyen bankalar ise her geçen gün promosyon şartlarını güncelliyor. İşte bankaların en güncel promosyon rakamları..
Bankalar, 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma gereği, kendileriyle 3 yıllık sözleşme imzalayan emekli müşterilerine promosyon ödemesi yapıyor.
Bu promosyon tutarları, son yapılan zamlarla birlikte maaşa göre değişiklik gösteriyor. Kamu bankalarında bu tutarlar, 3-5 bin liradan 8-12 bin liraya yükseltilmişti.
Özel bankalar ise daha fazla emekli müşteri kazanmak için promosyon tutarlarını daha da yukarı çekti. Güncel kampanyalar kapsamında 18 bin liraya kadar promosyon ödemesi yapan bankalar var.
Bu düzenleme, emeklilerin banka seçiminde daha avantajlı teklifler aramasına ve bankaların da daha fazla müşteri çekmek için rekabet etmesine neden oluyor.