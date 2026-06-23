Emekli promosyon rekabeti kızıştı: Haziranda zirvede hangi banka var? İşte banka banka kampanyalar

SSK ve Bağ-Kur emeklileri başta olmak üzere milyonlarca vatandaş, bankaların güncel promosyon tutarlarını yakından takip ediyor. İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA, Akbank, DenizBank ve diğer bankaların sunduğu kampanyalar, emeklilere ek gelir imkânı sağlıyor.