Emekli promosyon rekabeti kızıştı: Zirvede hangi banka var? İşte banka banka promosyon kampanyaları
Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünen milyonlarca kişi, güncel promosyon tekliflerini yakından izliyor. Bankalar Haziran ayına özel kampanyalarını güncellerken, yalnızca nakit ödemeler değil ek avantajlar da öne çıkıyor. Peki en yüksek promosyonu hangi banka sunuyor? İşte banka banka promosyon kampanyaları...
Emekli banka promosyonları, maaş hesabını farklı bir bankaya taşımak isteyen vatandaşların gündeminde kalmaya devam ediyor. Maaşını başka bir bankaya taşıyan emekliler, bankaların sunduğu promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor. Öte yandan, mevcut bankasında taahhüt süresini tamamlayan emekliler de yeniden promosyon alma hakkı kazanabiliyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri başta olmak üzere milyonlarca vatandaş, bankaların güncel promosyon tutarlarını yakından takip ediyor. İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA, Akbank, DenizBank ve diğer bankaların sunduğu kampanyalar, emeklilere ek gelir imkânı sağlıyor.
YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONUNU HANGİ BANKA VERİYOR?
Bankalar, haziran ayında emekli promosyon kampanyalarını yenileyerek rekabeti daha da artırdı. Promosyon tutarları bankadan bankaya farklılık gösterirken, bazı bankalar ek nakit ödemeler ve çeşitli avantajlarla dikkat çekiyor.