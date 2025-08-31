  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Emekli promosyonları 1 Eylül'de güncellenecek! En yüksek promosyon ne kadar olacak? İşte rakamlar...

Emekli promosyonları 1 Eylül'de güncellenecek! En yüksek promosyon ne kadar olacak? İşte rakamlar...

Özel ve kamu bankaları emeklilere promosyon kampanyası sunmaya devam ederken, 1 Eylül Pazartesi gününden itibaren bankalar yeni promosyon tutarlarını ilan edecek. Promosyon tutarları belirlenirken 1 Ocak 2026'da yapılacak yeni emekli maaş zammı miktarının da dikkate alınması beklenirken, yeni promosyon tutarlarının ne kadar olacağı ise merak konusu...

Emekli promosyonları 1 Eylül'de güncellenecek! En yüksek promosyon ne kadar olacak? İşte rakamlar... - Sayfa 1

Bankalar mevcutta emeklilerin maaş aralığına göre 6 bin 500 TL ile 27 bin TL arasında banka promosyonu öderken 1 Eylül'den itibaren promosyon aralığının 10 bin-35 bin TL olması bekleniyor.

1 | 17
Emekli promosyonları 1 Eylül'de güncellenecek! En yüksek promosyon ne kadar olacak? İşte rakamlar... - Sayfa 2

Hükümetin emekliler ve çalışanlar için sağladığı önemli bir kazanım olan promosyon hakkı 2017 yılından bu yana kesintisiz olarak uygulanmaya devam ediyor.

2 | 17
Emekli promosyonları 1 Eylül'de güncellenecek! En yüksek promosyon ne kadar olacak? İşte rakamlar... - Sayfa 3

Temmuz 2025'te SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaş zammı yüzde 16.67 olarak gerçekleşirken bankalar bu zammı dikkate alarak yeni promosyon tutarlarını 31 Ağustos 2025 tarihine kadar geçerli olacak şekilde belirlemişti.

3 | 17
Emekli promosyonları 1 Eylül'de güncellenecek! En yüksek promosyon ne kadar olacak? İşte rakamlar... - Sayfa 4

ÜÇ YIL İÇİN BELİRLENİYOR

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 25-29 aralığında tutarken buna göre emekliler Ocak 2026'da sadece enflasyon farkı olarak yüzde 7.14 ile yüzde 10.57 arasında bir zam alacak. Bir de buna görüşmeler neticesinde belirlenecek ilave zam eklenecek.

4 | 17