Emekli promosyonları 1 Eylül'de güncellenecek! En yüksek promosyon ne kadar olacak? İşte rakamlar...
Özel ve kamu bankaları emeklilere promosyon kampanyası sunmaya devam ederken, 1 Eylül Pazartesi gününden itibaren bankalar yeni promosyon tutarlarını ilan edecek. Promosyon tutarları belirlenirken 1 Ocak 2026'da yapılacak yeni emekli maaş zammı miktarının da dikkate alınması beklenirken, yeni promosyon tutarlarının ne kadar olacağı ise merak konusu...
Bankalar mevcutta emeklilerin maaş aralığına göre 6 bin 500 TL ile 27 bin TL arasında banka promosyonu öderken 1 Eylül'den itibaren promosyon aralığının 10 bin-35 bin TL olması bekleniyor.
Hükümetin emekliler ve çalışanlar için sağladığı önemli bir kazanım olan promosyon hakkı 2017 yılından bu yana kesintisiz olarak uygulanmaya devam ediyor.
Temmuz 2025'te SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaş zammı yüzde 16.67 olarak gerçekleşirken bankalar bu zammı dikkate alarak yeni promosyon tutarlarını 31 Ağustos 2025 tarihine kadar geçerli olacak şekilde belirlemişti.